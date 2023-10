“Rischia di essere espulso dall’Italia” Ex Inter nei guai, ecco cosa sta succedendo

E’ veramente incredibile quello che sta succedendo ad un ex giocatore dell’Inter: rischia di essere espulso dal nostro paese.

L’Inter è una delle principali protagoniste del massimo campionato italiano; i nerazzurri, in questa stagione, hanno come obiettivo principale quello di tornare a vincere lo scudetto ma la volontà è anche di arrivare in fondo sia in coppa Italia sia in Champions League.

La rosa a disposizione di Inzaghi è molto profonda con l’allenatore che può contare su un centrocampo di altissimo livello; tra titolari e riserve, il tecnico ha una serie di alternative che possono andare a fornire un contributo importante nel corso di una stagione lunga e ricca di impegni. Se parliamo di centrocampisti non possiamo non andare a menzionare quanto successo ad Assane Gnoukouri.

In molti magari non se lo ricordano ma il classe 1996 è stato, in passato, uno dei centrocampisti in forza all’Inter. Con la maglia dei nerazzurri ha esordito nel 2015 contro il Verona ed è stato mandato in campo anche nel derby contro il Milan. Ora il centrocampista è svincolato ma il fatto di non avere una squadra è, senza ombra di dubbio, il problema minore per il ragazzo che sta passando un momento non semplice.

Gnoukouri rischia l’espulsione: ecco cosa sta succedendo

Come sottolineato da La Libertà, Gnoukouri rischia di essere espulso dall’Italia; si tratta di una parabola veramente incredibile da parte di un centrocampista che ha avuto il privilegio di giocare sul prato di San Siro, uno degli stadi più importanti non solo in Italia ma anche a livello europeo.

Per il centrocampista una difficoltà si era già manifestato nel 2017 quando fu costretto a fermarsi a causa di un problema cardiaco. Successivamente è stato coinvolto nell’inchiesta di Parma sulla tratta dei calciatori della Costa d’Avorio e questo dal momento che i documenti della famiglia che lo aveva adattato non erano in regolare.

Una situazione decisamente non semplice per l’ex centrocampista che ora ha chiesto aiuto all’avvocata Michela Cucchetti. L’unica speranza di evitare l’espulsione dall’Italia è quella di confidare nell’accoglimento della richiesta di asilo; parabola decisamente discendente dell’ex centrocampista.