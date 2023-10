“Obiettivo scudetto”. Poi la frecciatina al Napoli: le parole di Marotta

Le parole dell’amministratore delegato dell’Inter nel prepartita della sfida di Champions contro il Benfica

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il riscaldamento della squadra nerazzurra, Giuseppe Marotta ha parlato della stagione dell’Inter, approfondendo obiettivi e risultati da raggiungere.

Dopo un avvio di stagione ottimo contraddistinto da 6 vittorie su 7 in campionato e il buon pareggio contro la Real Sociedad nell’esordio in Champions League, i nerazzurri guardano con ottimismo al futuro. E l’amministratore delegato Beppe Marotta, interpellato dallo studio sky, ha parlato così: “Siamo molto uniti sia dentro che fuori dal campo, abbiamo introdotto figure che incarnano senso di appartenenza e trasmettono mentalità vincente. Vogliamo vincere il campionato, è un obiettivo importante perché ci darebbe la seconda stella”

Uno scheletro italiano alla base del successo e un messaggio al Napoli

Chiamato poi ad analizzare l’importante rosa a disposizione di Simone Inzaghi, Beppe Marotta ha parlato della solida base di italiani che contraddistingue la formazione che guida la classifica della Serie A.

“Abbiamo una base forte di calciatori italiani che è fondamentale per fare bene in campionato, ci puntiamo molto“. Un’idea precisa che la dirigenza nerazzurra sostiene e intende mantenere per il futuro del club. L’amministratore delegato, sul finire del suo intervento, chiude con un messaggio al Napoli: “Da noi non esiste il consiglio dei saggi, l’allenatore è un grande leader e sa gestire bene la rosa a sua disposizione”