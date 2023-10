Napoli, la grande vigilia prima del Real: gli azzurri hanno un’arma in più | CM.IT

La grande notte ha vissuto sogni tranquilli: il Napoli arriva alla sfida con il Real Madrid con la serenità di chi giusta

Le polemiche attorno ad Osimhen tra contratto e video contestati. Quei rinnovi che non arrivano per Zielinski e Kvaratskhelia. La nostalgia per il calcio di Spalletti, quello dello scudetto e qualche risultato che non arrivava. Tanto che Rudi Garcia ha dovuto cancellare le nubi con due poker nel primo momento critico della stagione.

Il Napoli ha rischiato di arrivare alla sfida contro il Real Madrid minato dai casi e gravato da risultati claudicanti. Se qualche foschia resta legata alle posizioni contrattuali, queste ore che precedono la vigilia hanno una connotazione unica.

Il lavoro di Garcia e della società: “Forti e consapevoli”

Perché Calciomercato.it ha sondato gli umori che arrivano prima del ruggito del ‘Maradona’ all’inno della Champions. Ed il responso è netto: il Napoli affronterà il Real Madrid con la serenità di chi è consapevole dei propri mezzi.

Il Napoli che ha vinto il campionato lo scorso anno ha mostrato a tutta Europa la sua forza. Una squadra fatta di giocatori dal comprovato spessore internazionale. Fatta di talento, forza ed intelligenza tattica.

Una squadra che cercherà di mettere in difficoltà il Real ‘re’ di Champions. Sarà il primo grande esame di maturità per una coppia centrale, quella formata da Natan ed Ostigard che può sognare la consacrazione con una grande prestazione contro Vinicius e soci.

Kvara ed Osimhen vogliono dimostrare di esser all’altezza del pantheon della nomination al Pallone d’Oro contro chi ha frequentato e frequenta (come Modric) o frequenta e frequenterà (come Vinicius) questo tipo di ribalta.

Serenità (complice anche la vittoria contro il Braga nella prima giornata) e consapevolezza nei propri mezzi sono le parole ripetute come un mantra che hanno scandito e stanno scandendo il pre-gara azzurro.

Anche perché un risultato negativo non comprometerebbe la qualificazione: quello che conta in una notte del genere è davvero una prestazione che metta in luce la consapevolezza di poter arrivare lontano.