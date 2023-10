Inter, quanti errori. I social non lo perdonano: “È scarsissimo”

L’Inter chiude in parità il primo tempo, ma i troppi errori di squadra e soprattutto di un singolo hanno lasciato un po’ di malumore

L’Inter chiude il primo tempo sullo 0-0 col Benfica. Una prestazione non negativa, in cui ha rischiato qualcosina ma generalmente ha attaccato. A mancare in maniera netta è stata però la lucidità negli ultimi metri e la precisione tecnica in varie zone del campo.

Sui social i tifosi sono soddisfatti a metà, anche meno probabilmente. “Niente, arriviamo lì e ci blocchiamo, buttiamo via tutto”, “Nel momento cruciale sembriamo avere poca lucidità”, “Non tiriamo mai”, “Davanti ogni palla è stata gestita malissimo” i commenti più ricorrenti che dimostrano l’insofferenza dei tifosi verso la gestione degli ultimi 30 metri da parte dei nerazzurri soprattutto a livello tecnico. “Dai ragazzi su, sveglia”, “Siamo poco lucidi nell’ultima azione, anche qui Calha poteva darla a qualcuno invece ha tirato di sinistro” continuano gli altri tweet. E qualcuno proprio non se ne fa una ragione: “É incredibile, quando c’è da tirare la passano e quando c’è da passare tirano…”, “Stiamo sbagliando troppo sotto porta”, Ma il centrocampo stasera ci è o ci fa?”.

Inter, Dumfries sotto accusa: “Tecnicamente uno dei più scarsi in assoluto”

Ma sotto la lente d’ingrandimento è finita soprattutto la prestazione e gli errori, alcuni evidenti, da parte di Denzel Dumfries. L’olandese è stato uno dei migliori di questo inizio di stagione, ma questa sera sta sbagliando tantissimo a livello tecnico: “Le nuove scarpe Termozeta di Dumfries”, “Dumfries non sta facendo niente in questa partita, ma proprio niente”.

E ancora: “Dumfries credo rientri tra i tre giocatori più scarsi a livello di tecnica individuale che abbiano mai vestito la casacca nerazzurra”, “Se a calcio non si giocasse con il pallone Dumfries sarebbe un discreto giocatore. Di certo l’ex PSV ha doti fisiche importanti, un buon senso del gol, ma evidentemente la gestione del pallone e la rifinitura non sono proprio il suo forte. Il contrario di Cuadrado: “Io soffro Dumfries. Corre, lotta, si impegna. Difensivamente è bravo. Sa leggere bene le azioni. È anche simpaticissimo. Ma ha dei piedi che non si possono davvero guardare. Cuadrado rientra presto”, “I piedi di Dumfries sono due ferri da stiro. Cuadrado in confronto è messi”, “L’anno prossimo spediamo Dumfries da qualche parte per 40 milioni e riportiamo a casa Hakimi”.