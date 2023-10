Chiesa-Juve, spunta la clausola per la svolta: l’annuncio in diretta

La Juventus è a lavoro per il rinnovo di Chiesa. Non bisogna perdere tempo: in Premier sono interessati.

Tornato in forma e a disposizione della squadra, Federico Chiesa aspetta solo di potersi incontrare con la dirigenza bianconera per definire gli accordi del rinnovo. Il tempo però stringe: se dovesse arrivare l’offerta giusta da altri campionati, il giovane attaccante potrebbe prendere un’altra decisione.

Intervenuto a “Gol di tacco” di TvPlay, l’ex calciatore Stefano Mauri ha così commentato la situazione del rinnovo di Chiesa: “Credo che la Juventus stia parlando con Chiesa di rinnovo. Poi è un po’ il gioco delle parti, aspettare il momento opportuno. In questo periodo si gioca ogni tre giorni, quindi non è mai facile trovare il momento giusto per parlare di queste cose, soprattutto se la squadra non sta andando benissimo. Però credo che stiano parlando e che troveranno una soluzione a breve”.

Chiesa e la chiave per il rinnovo: “La Juve non può farselo scappare”

Soluzione che riguarda le cifre: il contratto del giovane attaccante, in scadenza il 30 giugno 2025, prevede un ingaggio di 5 milioni. Ora l’entourage chiede tra i 6 milioni e i 6 milioni e mezzo. La Juventus dovrà valutare.

Fatto sta che Chiesa è una pedina fondamentale per il club e per Allegri e, così come sottolinea Mauri, “un giocatore importante, non puoi fartelo scappare, magari la richiesta iniziale è troppo elevata, si iniziano le trattative, cercando magari di aggiungere qualche premio o magari una clausola rescissoria in modo tale che se dovessero arrivare determinate cifre comunque è libero di andare”. Il consiglio è chiaro: la Juventus deve far di tutto per trattenere Federico Chiesa a Torino.