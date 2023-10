Anche Moggi vuota il sacco: l’obiettivo della Juventus

La Juventus continua a vivere fasi di alti e bassi, pur restando aggrappata alla zona Champions. A fare il punto della situazione ci ha pensato l’ex dirigente Luciano Moggi

Alti e bassi nell’avvio di stagione della Juventus, che pur avendo solamente la Serie A in questo periodo, senza quindi le coppe europee, continua ad avere un andamento a tratti incostante. L’ultimo pareggio in casa dell’Atalanta è stato un punto guadagnato nella disamina di Massimiliano Allegri, che deve fare i conti con le milanesi che viaggiano su altri ritmi ed un Napoli tornato pimpante.

L’obiettivo stagionale dei bianconeri, a detta dello stesso Allegri, è un piazzamento tra le prime quattro. Al netto della situazione attuale le critiche restano inevitabili per parte della tifoseria juventina che vorrebbe ambire allo scudetto. Intanto a fare il punto ci ha pensato un grande ex come Luciano Moggi, che ha preso la parola ai microfoni di ‘Notizie.com‘: “Mi interessa poco di quello che pensano i tifosi. La Juventus contro l’Atalanta ha giocato per non perdere e ha conquistato il punto. Quest’anno non ci sono ambizioni particolari. L’obiettivo deve essere quello di entrare tra le prime quattro, quindi, la conseguenza logica è cercare di ottenere il massimo da ogni partita“.

Juventus, Moggi tra il percorso dei giovani e il prossimo derby

Moggi ha quindi evidenziato come siamo solo nella prima fase del campionato, sottolineando come sia troppo presto per parlare di altri obiettivi.

Nella sua analisi l’ex dirigente ha poi ammesso sulla presenza di giovani alla Juve: “Questa è una cosa interessante che riporterebbe la Juventus in un passato fino nel 2006 quando i bianconeri davano molti giocatori alla Nazionale. E’ un inizio abbastanza buono per valorizzare quello che non fanno altre squadre“.

Ribadendo anche l’intesa crescente tra Chiesa e Vlahovic, Moggi ha quindi sottolineato come il derby sia una partita importante esattamente come le altre: “Come una partita qualsiasi”.

Ogni sfida vale tre punti, e la Juventus ha dunque bisogno di trovare continuità e ritmo.