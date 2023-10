“Sei più bravo di Allegri!”: scintille in diretta

La gestione della Juventus da parte di Massimiliano Allegri continua a far discutere, scontro in diretta sul tecnico

Un pari buono per la classifica, che in uno scontro diretto può tornare sempre utile a fine campionato, quello che la Juventus ha conquistato ieri in casa dell’Atalanta a Bergamo, ma che non ha entusiasmato di sicuro. I bianconeri non sono andati al di là dello 0-0 contro gli orobici e hanno anche rischiato il ko nel finale, con la squadra di Gasperini che ha avuto diverse occasioni per conquistare tutta la posta in palio.

Gli uomini di Allegri hanno gestito bene la sfida per circa un’ora, al netto di alcune assenze importanti come quelle di Vlahovic e di Milik, ma sono calati bruscamente nel finale dovendo abbassare drasticamente il proprio raggio di azione. Un pareggio che non passerà alla storia di certo per brillantezza della prestazione, ma ciò che ha lasciato ancor di più l’ambiente con un po’ di amaro in bocca riguarda le dichiarazioni del tecnico a fine partita, sugli obiettivi della Vecchia Signora e sulla soddisfazione per il risultato. Se si guarda all’ottica del quarto posto, è un pareggio che può starci, non per puntare allo scudetto, obiettivo che la dirigenza e il tecnico sembrano non prendere in considerazione.

E’ polemica su Allegri: che scontro tra Massimo Mauro e Ivan Zazzaroni

Ancora una volta, la figura dell’allenatore livornese alimenta il dibattito. Con uno scontro andato in scena in diretta su ‘Pressing’, programma di approfondimento di Italia Uno, in cui sono stati coinvolti il giornalista Ivan Zazzaroni e l’opinionista Massimo Mauro.

L’ex calciatore bianconero ha spiegato uno dei principali problemi tattici della squadra in questo momento: “C’è un giocatore come Weah che va senza palla sulla fascia, mentre McKennie la vuole sui piedi. Dall’altra parte occorrerebbe un giocatore che vada senza palla, perché con la Lazio è successo”. Immediata la replica di Zazzaroni: “Quindi Allegri non è capace? Abbiamo stabilito che tu sei più bravo di Allegri! Gli stai dando delle lezioni”. Frasi cui Mauro ha replicato a sua volta: “Ma io non sto accusando Allegri di niente, avete un problema se pensate questo. Voi lo difendete, io vi sto raccontando semplicemente quello che ho visto. Con la Lazio mi sono divertito a vedere una partita in cui i giocatori si scambiavano la palla di prima, con dai e vai continui, è una roba semplice nel calcio. Weah ha quel tipo di caratteristiche e non gioca, non so perché. Sta giocando McKennie al suo posto. Dall’altra parte c’è Cambiaso, un ragazzo giovane, fallo giocare, ma devi dirgli di prendere la palla sempre sulla corsa. Spesso e volentieri si vede Locatelli che non sa a chi darla…”.