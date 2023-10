Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 2 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 2 ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Chi li prende?”. Inter e Milan già in fuga: +4 in classifica sulle rivali. E alla Juve va bene così: meglio l’Atalanta, ma il muro bianconero regge con Szczesny. Osimhen, amo Napoli: Ma resta? Lukaku rialza Mourinho

“Napoli non ‘centra”, così apre il Corriere dello Sport. Osimhen difende i tifosi azzurri dopo le accuse dalla Nigeria. Allegri raggiunge Garcia: pari della Juve con l’Atalanta. Lukaku trascina la Roma: Mourinho si rilancia col Frosinone.

L’apertura di Tuttosport: “Ad aprile faremo i conti”. La Juve strappa lo 0-0 all’Atalanta: punto e a capo. Toro: Zapata per forza. Osimhen: “Io sto con Napoli”. Sprofondo Samp: Pirlo traballa.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 2 ottobre 2023

Classica carrellata anche all’estero, con le ultime notizie provenienti in particolare dai giornali spagnoli.

La prima pagina del quotidiano AS: “Xavi se pone a 100”, il tecnico del Barcellona festeggerà il traguardo nel match di Champions League contro il Porto. L’apertura invece di Marca: “Un Madrid bajo en defensas”, qualche problema difensivo per il Real in vista dello scontro Champions in casa del Napoli: out anche Nacho dopo Alaba.