Neanche Giuntoli può salvare Allegri: “Ha messo delle pezze”

Paolo Bargiggia ha parlato a Tv Play del turno di campionato, attaccando duramente anche Allegri e Mourinho

Dalla Juventus alla Roma: Paolo Bargiggia, intervenuto sul canale Twitch di Tv Play, ha parlato dell’ultima giornata di campionato e delle difficoltà delle formazioni di Allegri e Mourinho.

Si parte dai giallorossi, vittoriosi contro il Frosinone: “La Roma non è stata bella, a calcio ha giocato meglio il Frosinone, ma ha vinto”. Bargiggia ha poi commentato le recenti dichiarazioni di Mourinho sull’offerta monstre ricevuta dall’Arabia Saudita: “Ho dubbi, ma non ho certezze: non sono sicuro che questa offerta gli sia arrivata. Mi sembra quella di cui alcuni giornali hanno parlato per Allegri. Ho dei dubbi che Mourinho sia uno che si faccia degli scrupoli a mollare delle squadre quando ha qualcosa di meglio. Nessuno ha raccontato che quest’estate si era offerto al Real Madrid, qualora Ancelotti fosse andato in anticipo in Brasile, e al Psg. Se ci fosse stata una di queste due squadre, non sarebbe stato ancora sulla panchina della Roma. Questo non lo ha detto: è facile raccontare delle mezze verità”.

Dalla Roma alla Juventus definita dal giornalista “molto deludente”: “Abbiamo visto l’allenatore accogliere quasi con soddisfazione un pareggio: ma tu sei la Juve. Allegri ha ancora questa tendenza a difendersi. Weah ha giocato solo la prima giornata, poi non l’abbiamo più visto”.

Juventus, Bargiggia: “Fase di possesso è un disastro”

Bargiggia nel suo intervento ha continuato a parlare della Juventus e soprattutto di Massimiliano Allegri.

“Con il Lecce c’è stata una vittoria risicata, ma non aveva convinto. Mi è stato fatto notare che la cosa positiva è la fase di non possesso, difendono un po’ più alto e i difensori sono meno sottoposti a stress. Però la fase di possesso palla è un disastro. Oggi c’erano Chiesa e Kean che sono tornati a 50 metri dal reparto più vicino a loro. Non hanno movimenti con la palla e senza palla. Anche i tifosi sono critici con Allegri. Stanno facendo di tutto per sostenerlo anche nelle dichiarazioni di questa settimana. Quelle di Giuntoli sembrano pezze per sostenere l’allenatore che capiscono che fa troppa fatica. Tu sei l’allenatore della Juventus e oggi di sei dimostrato soddisfatto del punto preso”.

Si passa quindi al Napoli e al post di Osimhen: “Oggi il suo comunicato va letto in questo senso: si riconcilia con i tifosi e la città del Napoli, però non c’è nessuna parola per la società e l’allenatore. Secondo me qualcosa doveva fare: con Garcia c’è stata una settimana, almeno a livello mediatico, di tensioni. Con la società aveva fatto un post il suo procuratore. Sullo sfondo resta questa cosa che il rinnovo di contratto non sta arrivando e questo in estate può essere pericoloso. A giugno sarà ad un anno dalla scadenza. Il post mi è sembrato il minimo sindacale”.

Infine, su Sarri e le sue dichiarazioni contro il sistema calcio: “Classica posizione ipocrita. Sei dentro al sistema, non sei credibile con queste dichiarazioni. Dovresti combatterlo dall’interno. Sarri ieri l’ho definito il re dei piangina perché si lamenta di tutto. Ieri bastava assumersi la responsabilità o dire che gli avversari sono più forti. Cosa c’entra questa ‘supercazzola’?”