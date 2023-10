“Mourinho non finirà la stagione”: il clamoroso annuncio che scuote la Roma dopo la vittoria sul Frosinone. Le dichiarazioni

La Roma riparte dai tre punti conquistati contro il Frosinone. Un successo fondamentale per Mourinho per rilanciarsi in classifica, ora la zona Champions è distante 6 punti.

Nel post partita, come accaduto nella conferenza della vigilia, Mourinho si è tolto qualche altro sassolino dalla scarpa: “Per fortuna Romelu ha segnato perché altrimenti avrebbero detto che è colpa mia. La realtà però è un’altra: Lukaku segnava a Manchester, lo ha fatto all’Inter e ora segna anche da noi. Lui fa gol dappertutto e per fortuna non sono io a distruggere le sue qualità”.

E ancora: “Tre mesi fa ero amato. Tutti erano nel panico se fossi andato via. Tre mesi dopo, abbiamo avuto un inizio orribile ma dipendente da molti fattori. Sapevo che i ragazzi avrebbero dimostrato quello che siamo”. L’ultimo annuncio sul tecnico, però, scuote i tifosi e l’intero ambiente giallorosso.

Roma, Zazzaroni sicuro: “Mourinho non finirà la stagione”

A ‘Pressing’, sui canali ‘Mediaset’, il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni ha ipotizzato l’addio anticipato di Mourinho prima della fine della stagione.

Questo l’annuncio del giornalista: “Lo vedo molto teso, c’è sicuramente qualcosa che non funziona a livello di rapporti con la società. Quindi io mi aspetto che non finisca la stagione. Quando le cose vanno così, chi ha fatto calcio lo sa, basta una sconfitta”.

“Dimissioni? No no, dimettere non si dimette, però è chiaro che non è il Mourinho di due anni fa o dello scorso anno. – chiosa Zazzaroni – Le conferenze stampa le evita, gli manca il sorriso, non gli viene perdonato nulla e neanche la sua personalità”