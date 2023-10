Lukaku vs Vlahovic: “Il belga più decisivo, il serbo conquista le tifose”

Le parole del noto giornalista sulla rivalità tra i due attaccanti: lui ha scelto da che parte stare. Le sue dichiarazioni

La Roma di Jose Mourinho ha rialzato la testa, battendo il Frosinone tra le mura amiche dell’Olimpico. Un successo, che certamente non cancella l’inizio di stagione più che complicato dei giallorossi, che si trovano dodicesimi, a sei punti dal quarto posto.

Bisogna, così, macinare risultati per avvicinarsi alle zone alte della classifica, con Milan e Inter che sono addirittura a più dieci. Dell’avvio difficile della Roma non può certo essere considerato responsabile Romelu Lukaku. Il belga, che ha fatto il suo esordio contro il Diavolo, lo scorso 1 settembre, ha timbrato il cartellino ben tre volte in Serie A, disputando cinque partite. Il 21 dello stesso mese, poi, è arrivato anche il centro in Europa League, contro lo Sheriff. Lukaku dunque sta rispettando le attese, facendo quello che sa fare meglio, segnare.

Il belga, come è noto, ha vissuto un’estate intensa. All’inzio sembrava davvero scontato il suo ritorno all’Inter, poi si è parlato per qualche giorno anche di Milan, ma la squadra che ci ha provato di più, a riportarlo in Italia, prima della Roma, è stata la Juventus.

I bianconeri avrebbero voluto scambiarlo con Dusan Vlahovic, con un conguaglio economico a proprio favore. L’intesa con il Chelsea, però, non è stata raggiunta e a Torino è così rimasto il serbo.

Lukaku vs Vlahovic: Ravezzani sceglie il belga

La possibilità di uno scambio tra Vlahovic, che fin qui ha segnato 4 gol in sei partita in Serie A, e Lukaku ha così aperto un dibattito sulla qualità dei due giocatori. Dibattito che sta ancora continuando.

Oggi a scriverne è stato Fabio Ravezzani. Il giornalista, sul proprio profilo Twitter, vota per il belga: “Io resto dell’idea che Lukaku sia enormemente più decisivo di Vlahovic per le sorti di una squadra (e lo dimostrano gli ultimi due anni e mezzo di Juve) – afferma Ravezzani -, ma vedo che molti la pensano diversamente solo per la carta d’identità o perché il serbo ha un sorriso che conquista le tifose”.