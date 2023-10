Lecce, si è fatto male: dirigenza preoccupata, ecco quando sarà ancora disponibile

Dirigenza preoccupata per via dell’infortunio che ha colpito un giocatore del Lecce; cerchiamo di capire quando tornerà a disposizione

Il Lecce, nonostante la sconfitta nelle ultime due partite (uno a zero con la Juventus e quattro a zero contro il Napoli), resta una delle principali sorprese di questa prima parte di stagione. Undici punti in sette partite sono un buonissimo bottino considerando il principale obiettivo della squadra, la salvezza.

Gli ultimi centottanta minuti non devono cancellare quanto fatto nelle prime cinque partite di stagione; il club ha una precisa identità di gioco, sa quello che deve fare e può contare su una serie di giocatori in grado di trascinare la squadra verso il principale obiettivo stagionale.

Dal punto di vista offensivo, D’Aversa può contare su tre giocatori: Krstovic, Piccoli e Burnete. Elementi in grado di portare soluzioni diverse alla squadra e che possono fornire un contributo importante nel corso della stagione. Il Lecce, per questo campionato, poteva contare anche su un altro giocatore ceduto nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato; per una squadra che ha come idea di gioco il 4-3-3, avere tre centravanti di ruolo è più che sufficiente. L’attaccante in questione, ceduto ad agosto, è Joel Voelkerling Persson.

Infortunio per Joel Voelkerling Persson: i tempi di recupero

Il classe 2003, come detto, è stato ceduto nell’ultima sessione di mercato; sul centravanti era forte anche l’interesse del Lecco alla ricerca di una punta per poter affrontare, nel migliore dei modi, la Serie B. Il club, però, non ha affondato il colpo e allora ad averne approfittato è stato il Vitesse.

L’attaccante si è trasferito in Olanda con la formula del prestito con diritto di riscatto; il giocatore, dunque, resterà al Vitesse fino al prossimo trenta giugno quando il club olandese potrà decidere se acquistare il classe 2003 a titolo definitivo. Maglia numero nove per il centravanti che ha giocato poco più di venti minuti contro l’AZ Alkmaar senza, però, riuscire a lasciare il segno.

Quelli contro l’AZ, però, sono stati gli unici minuti disputati da Joel Voelkerling Persson con la maglia del Vitesse; il club, nelle successive quattro partite, ha raccolto tre sconfitte e una vittoria con il giovane attaccante neanche convocato. Si parla di un brutto infortunio al naso anche se non si conoscono tutti i dettagli di questo problema. Ecco perché è difficile andare a stabilire una precisa data di rientro di un giocatore che vuole essere protagonista in Eredivisie; al momento non ha avuto questa possibilità.