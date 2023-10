Ko prima del fischio d’inizio: cambio dell’ultim’ora

Defezione poco prima del fischio d’inizio: il tecnico costretto ad un cambio dell’ultima ora

Brutte notizie poco prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Monza per Raffaele Palladino. Il tecnico dei brianzoli è stato costretto ad un cambio di formazione dell’ultim’ora.

Per la terza gara consecutiva l’allenatore ha schierato dall’inizio Andrea Carboni. Una scelta obbligata visto l’infortunio di Armando Izzo. Il difensore centrale campano ha accusato un problema al ginocchio nel corso della rifinitura. Sarebbe dovuto partire dal primo minuto, con Carboni in panchina, ma l’infortunio ha portato Palladino a schierare il difensore sardo dall’inizio, preferito a D’Ambrosio, ancora forse non al meglio. Lo staff non ha voluto rischiare e Izzo si è accomodato addirittura in tribuna.

Da valutare chi si schiererà come centrale di destra visto che Carboni, così come Pablo Marì e Caldirola, è mancino. Un centrale dovrà dunque adattarsi in una posizione per lui non particolarmente consona. Possibile possa essere Caldirola che quel ruolo ha provato a ricoprirlo già in passato con Stroppa allenatore.