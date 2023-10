Juve-Toro, è emergenza in vista del derby: altro ko

Emergenza in vista del derby Juventus-Torino: arriva un nuovo, ennesimo infortunio

E’ durata poco meno di mezz’ora la partita di Saba Sazonov. Il difensore georgiano, nato in Russia, nuovo acquisto del Torino, è stato costretto a dare forfait al 27′ della sfida contro il Verona.

Una brutta notizia soprattutto per Ivan Juric, che ha dovuto inserire l’ex di giornata Adrien Tameze e adattarlo a difensore centrale. Un brutto segnale soprattutto in vista di quello che sarà il derby, in programma sabato alle 18 sul campo della Juventus. Il georgiano ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema fisico. Il difensore granata ha provato a rimanere in campo ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca.

L’entità dell’infortunio sarà certamente da valutare, ma in vista del derby le premesse non sono buone. Il tecnico granata dovrà fare a meno del proprio capitano Alessandro Buongiorno e senza Sazonov le scelte sembrano davvero limitate. Un’opzione potrebbe essere adattare Tameze in difesa. La seconda potrebbe essere schierare un’inedita difesa a quattro. La terza idea potrebbe invece portare a Zima: il difensore ceco ha dovuto convivere con diversi problemi fisici. Juric lo ha portato in panchina contro il Verona, preferendogli però Tameze. Segno forse che ancora non è al meglio, ma con una settimana davanti la speranza è quella di ritrovarlo in una condizione idonea.