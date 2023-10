Che gesto ha fatto Pavard a Lautaro Martinez al termine di Salernitana-Inter – VIDEO

Al termine della sfida fra Salernitana e Inter, Benjamin Pavard, difensore nerazzurro, ha fatto un gesto nei confronti di Lautaro Martinez: ecco di cosa si tratta

La sfida fra la Salernitana di Paulo Sousa e l’Inter di Simone Inzaghi si è conclusa 0-4 in favore dei nerazzurri.

La Beneamata, nonostante la difficoltà del primo tempo, è riuscita ad imporsi con una certa facilità nella ripresa soprattutto grazie all’ingresso in campo di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino e capitano della squadra allenata da Simone Inzaghi si è reso protagonista di un super poker in quel dell’Arechi che ha consegnato i tre punti alla Beneamata e fatto sprofondare ancor di più nella crisi la compagine guidata da Paulo Sousa. Una prestazione da urlo per Lautaro Martinez considerando anche che l’argentino è entrato a gara in corso prendendo il posto di Alexis Sanchez. Insomma, una sostituzione fondamentale e decisiva da parte di Simone Inzaghi con il Toro di Bahia Blanca che, al fischio finale della sfida, è stato protagonista insieme a Benjamin Pavard di un episodio decisamente curioso. Che cosa è successo al termine della sfida fra la Salernitana e l’Inter

Pavard ‘spinge’ Lautaro al termine di Salernitana-Inter: che cosa è successo

Dopo il fischio finale, i giocatori dell’Inter sono rimasti per festeggiare sotto il settore riservato ai tifosi ospiti. Fra questi c’era ovviamente Lautaro Martinez che, però, anche con una certa umiltà è rimasto insieme al gruppo senza prendersi singolarmente l’abbraccio del tifo dell’Inter nonostante il poker messo a segno qualche istante prima.

Benji che spinge Lautaro sotto la Curva Nord a prendersi l’applauso ⚫️🔵 pic.twitter.com/yr31dzGmKD — Alessandro (@90ordnasselA) September 30, 2023

E’ stato decisivo, in questo senso, Benjamin Pavard, nuovo acquisto dell’estate di calciomercato della Beneamata, che ha letteralmente spinto Lautaro verso i tifosi che, con un sorriso, ha accolto l’abbraccio dei suoi sostenitori avvicinandosi ancora di più e stavolta, da solo, al settore ospite.