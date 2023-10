Ancelotti e l’esonero: a Napoli un ritorno clamoroso

Domani sera il Napoli sarà di scena al Maradona per la seconda gara della fase a gironi di Champions contro il Real Madrid. Ritorno al passato per Ancelotti con un aneddoto particolare

Dopo gli otto gol complessivi rifilati ad Udinese e Lecce nelle ultime due gare di campionato il Napoli torna a respirare l’aria della Champions League e lo fa provando ad approcciare al meglio nei confronti di quella che rischia di essere una prima prova del nove importante.

Alla compagine di Rudi Garcia serve infatti continuità ed uno scalpo importante come quello del Real Madrid, per certificare il cambio di rotta dopo l’avvio complicato di stagione. La squadra al momento sembra essere in salute e pronta a proseguire sulla riga tracciata nelle ultime due partite ufficiali in cui si è visto per larghi tratti un Napoli simile a quello dello scorso anno.

Non sarà però semplice uscire indenni dal Maradona contro un avversario di primissimo livello come il Real, che ha iniziato molto bene in Liga, ed in generale ed al netto delle assenze, resta una delle grandi favorite alla vittoria finale della Champions. Napoli-Real sarà anche l’occasione per il ritorno in città di Carlo Ancelotti, ex mai del tutto digerito da una fetta di tifoseria dopo circa un anno e mezzo difficile.

L’avventura napoletana dell’attuale tecnico madrileno è stata ben al di sotto della alte aspettative e culminò tra un ammutinamento e un esonero.

Napoli, Ancelotti torna all’hotel Vesuvio: il luogo dell’esonero

La prossima tappa napoletana di Ancelotti curiosamente ripartirà proprio dalla coda della sua avventura da allenatore in Campania.

Dal pomeriggio odierno infatti il suo Real Madrid sarà ospite dell’hotel Vesuvio, esattamente lo stesso albergo in cui terminò il lavoro da allenatore del Napoli di Ancelotti. Nella notte del 10 dicembre del 2019, Aurelio De Laurentiis da lì comunicò al suo allenatore l’esonero, al netto di quella che era stata la rotonda vittoria Champions contro il Genk.

Si chiuse quindi in maniera piuttosto particolare il rapporto, e Ancelotti riannoda curiosamente proprio dallo stesso hotel il suo legame con Napoli in vista della sfida di domani valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.