Roma-Frosinone, incredibile all’Olimpico: infortunio per l’arbitro Marchetti

Episodio molto curioso all’Olimpico nel finale di gara tra Roma e Frosinone: infortunio muscolare per l’arbitro Marchetti

La Roma risorge contro il Frosinone e porta a casa tre punti fondamentali. Nel finale i giallorossi la chiudono con la rete di Pellegrini, anche se Mourinho sarà contentissimo di averla portata a casa – almeno sulla carta – senza infortuni. Anche se lo stesso non può dirsi per l’arbitro, Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Quindi in un certo senso di casa.

Intorno all’86’, dopo le tante interruzioni per qualche acciacco per i calciatori è lo stesso direttore di gara ad accasciarsi a terra per infortunio, suscitando l’ilarità dell’Olimpico. In particolare, Marchetti ha accusato dei crampi al polpaccio destro. Può capitare, succede ai calciatori e così è per gli arbitri. Il primo a soccorrerlo è stato Aouar, che come di consueto gli ha ‘tirato’ i muscoli delle gambe come si fa in questi casi. Poi è arrivato anche lo staff sanitario della Roma, che da padrona di casa ha il compito di occuparsi di un eventuale infortunio dell’arbitro. Tanta acqua, qualche istante di riposo e poi Marchetti è tornato a condurre gli ultimi minuti di gara. Per sua fortuna non eccessivamente frenetici e impegnativi.