L’Atalanta spaventa la Juve: pareggio e difensore ko

Si chiude in parità il match di questo pomeriggio andato in scena tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri

Perfetta parità tra Atalanta e Juventus che al triplice fischio si ritrovano bloccate sullo 0-0. Una partita dai ritmi elevati sia nel corso del primo che nel secondo tempo, con le migliori opportunità nate però durante la ripresa sotto i colpi di una Dea sicuramente più sciolta rispetto alla prima frazione.

Dopo un primo tempo di emozioni ma ricco di intensità, a scuotere le due squadre ci hanno pensato i cambi. Atalanta che è andata vicinissima al vantaggio prima al 70′ con una mischia dentro l’area di rigore della Juve con il pallone salvato sulla linea dall’intervento determinante di Manuel Locatelli. Sempre la Dea, appena quattro minuti più tardi, ha sfiorato la rete su calcio di punizione di Muriel deviato miracolosamente in tuffo da Szczesny sulla traversa, prima di toccare nuovamente il pallone con la schiena e spedirlo in maniera fortuita in corner.

Atalanta pericolosissima ancora sul finale su una respinta corta di Szczesny alla conclusione dalla distanza di Muriel, sulla quale si è avventato Koopmeiners che da due passi non ha centrato però lo specchio della porta bianconera. Sempre l’olandese, nel secondo minuto di recupero, ha sfiorato la traversa con un sinistro al volo su cross dalla sinistra. E’ stata questa l’ultima occasionissima di una partita che si è chiusa a reti bianche. Per la Juve, inoltre, da segnalare l’uscita di Bremer nella ripresa per crampi alla coscia. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma le condizioni del centrale brasiliano verranno comunque valutate nei prossimi giorni.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18 punti, Milan 18, Napoli 14, Juventus 14, Atalanta 13, Fiorentina* 11, Lecce 11, Bologna 10, Frosinone* 9, Sassuolo* 9, Torino* 8, Genoa 8, Lazio 7, Verona* 7, Monza* 6, Roma* 5, Udinese 4, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari* 2.

*una partita in meno