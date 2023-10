La Juventus sfida Koopmeiners: è lui il centrocampista per la Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri oggi sfida l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella quale milita Teun Koopmeiners, centrocampista olandese nel mirino proprio della Vecchia Signora

Il calciomercato non finisce mai. La data di scadenza ufficiale dei trasferimenti, fissata quest’anno al primo giorno di settembre, non ha limitato le trattative dei diversi club del campionato italiano di Serie A sempre attivi nel cercare di rinforzare e adeguare le loro rose.

In casa Juventus ad esempio, dopo una finestra di trasferimenti non troppo movimentata, Cristiano Giuntoli e la dirigenza sembrano già essersi attivati per il futuro. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un rilancio per Domenico Berardi, stella del Sassuolo di Alessio Dionisi, ma non solo. Occhio infatti al profilo di Teun Koopmeiners, di sicuro il giocatore di maggior risalto nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che proprio oggi sfiderà la Vecchia Signora in occasione della settima giornata del campionato italiano di Serie A. Il giocatore oranje, in formissima in questa partenza di annata, è in grado di abbinare un senso del gol strabiliante ad una fase di copertura eccezionale. Il vero e proprio centrocampista box to box che Allegri sta cercando e che non ha potuto avere con Paul Pogba.

La Juventus su Koopmeiners: parla l’agente

Koopmeiners sarebbe il centrocampista perfetto per la Juventus di Massimiliano Allegri. In merito ad un possibile approdo proprio in bianconero ha parlato anche l’agente del centrocampista, Bart Baving, ai microfoni di TvPlay.it: “Anche se offrissero 60 milioni adesso non aprirebbero alla cessione. Lo sappiamo e lo accettiamo, il prossimo anno è il prossimo anno e vedremo. Non ci sono state proposte all’Atalanta dalla Juventus, solo il Napoli lo ha fatto. L’Atalanta è stata chiara che non era in vendita”.

Prosegue: “La prossima estata non si saprà mai cosa succederà. Il Napoli ha avuto una grande stagione lo scorso anno in Italia e in Europa, può essere una opzione interessante. Ma bisogna aspettare e vedere, non si saprà mai cosa succederà. Per ora è concentrato sull’Atalanta”.