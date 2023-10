Giuntoli pazzo di lui: contro l’Atalanta l’osservato speciale è uno solo

L’Atalanta sfiderà la Juventus in un match molto importante anche in ottica mercato con Giuntoli ad aver messo gli occhi su un giocatore

Due delle principali protagoniste del massimo campionato italiano sono Atalanta e Juventus; i ragazzi di Gasperini vogliono vivere una stagione ad altissimo livello sia in Serie A (l’obiettivo è quello di lottare per un posto nella prossima Champions) sia in ambito internazionale dove si proverà ad arrivare in fondo all’Europa League.

Per quanto riguarda i bianconeri, invece, è una stagione fondamentale; i ragazzi di Allegri, complice l’assenza dalle coppe, devono lottare fino alla fine per lo scudetto. Due squadre con obiettivi importanti che si sfideranno in una giornata di campionato che può dire molto sul cammino di entrambe.

Sarà una partita interessante anche in ottica mercato: nell’Atalanta, infatti, è presente un giocatore che piace molto a Giuntoli. Stiamo parlando di Scalvini, difensore classe 2003 sempre impiegato da Gaspeini; nelle sei partite disputate in campionato, il centrale ne ha giocate cinque dal primo all’ultimo minuto mentre in casa del Verona è stato inserito nel finale di gara. Minutaggio che testimonia l’importanza del giocatore all’interno del sistema di gioco del club bergamasco.

Scalvini, la Juve interessata al difensore: il prezzo

Atalanta Juventus dunque è una partita molto interessante anche dal punto di vista del mercato con Scalvini finito nel mirino di Giuntoli. I bianconeri, nel prossimo mercato estivo, hanno come grande obiettivo quello di ringiovanire e, allo stesso tempo, rinforzare il reparto difensivo.

Una necessità dettata anche dall’addio di Alex Sandro che non rinnoverà il contratto e la presenza di Gatti e Rugani; parliamo di due buoni difensori ma la Juventus ha bisogno di un nuovo innesto in difesa con Scalvini che sembra essere la priorità della società bianconera.

Il difensore è cresciuto moltissimo da quando veste la maglia dell’Atalanta; giocatore forte fisicamente, abile in marcatura e con la possibilità di giocare sia in una difesa a tre sia in una difesa a quattro. Tra le sue qualità dobbiamo sottolineare la bravura nel gioco aereo; caratteristica che utilizza anche per rendersi pericoloso nell’area di rigore avversaria.

Scalvini ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno 2027 e la valutazione del giocatore è di circa quaranta milioni di euro. Una cifra sicuramente importante ma giustificata dal valore del ragazzo; il difensore sta dimostrando di avere i crismi per fare il definitivo salto di qualità con Giuntoli che spera di regalare alla sua Juventus un giocatore di assoluto livello.