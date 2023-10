DIRETTA Serie A, Roma-Frosinone: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e il Frosinone di Di Francesco in tempo reale

La Roma ospita il Frosinone nella Capitale nel posticipo domenicale valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Un derby laziale molto delicato che sarà diretto dall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Uscire dalla crisi è l’imperativo categorico dei giallorossi di José Mourinho, che dopo la scorpacciata di gol contro l’Empoli in casa, hanno raccolto un punto in trasferta col Torino prima della debacle contro il Genoa nel turno infrasettimanale. Serve una vittoria per dare una svolta alla stagione e prepararsi al meglio all’impegno di giovedì in Europa League contro il Servette. I gialloblu del grande ex Eusebio Di Francesco, invece, puntano ad allungare la striscia di cinque risultati utili di fila dopo il ko all’esordio contro il Napoli per confermarsi come sorpresa di questa stagione. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a ben cinque anni fa, con i capitolini che si imposero con il risultato di 4-0 grazie alle reti di Under, Pastore, El Shaarawy e Kolarov. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Frosinone live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Frosinone

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

FROSINONE (3-4-3): Turati; Okoli, Romagnoli, Monterisi; Oyono, Mazzitelli, Barrenechea, Marchizza; Soule, Cuni, Baez. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Inter 18 punti, Milan 18, Napoli 14, Juventus 14, Atalanta 13, Fiorentina* 11, Lecce 11, Bologna 10, Frosinone* 9, Sassuolo* 9, Torino* 8, Genoa 8, Lazio 7, Verona* 7, Monza* 6, Roma* 5, Udinese 4, Salernitana 3, Empoli 3, Cagliari* 2.

*una partita in meno