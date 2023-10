DIRETTA Serie A, Bologna-Empoli: segui la cronaca LIVE

Anticipo delle 12.30 della settima giornata di Serie A, Bologna-Empoli verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dal quinto risultato utile consecutivo, il Bologna ospita nel lunch match della settima giornata di campionato l’Empoli. Complici le zero reti segnate, nelle ultime tre partite i felsinei hanno collezionato solo pareggi e scenderanno in campo per ritrovare una vittoria fondamentale.

In caso di successo, infatti, la squadra allenata da Thiago Motta raggiungerebbe momentaneamente l’ottavo posto in classifica con 10 punti. Venendo agli ospiti, la cura Andreazzoli ha portato i suoi frutti. Il primo gol in assoluto in questa serie A realizzato da Baldanzi ha anche regalato la prima vittoria in campionato.

In caso di successo, l’Empoli supererebbe momentaneamente in graduatoria la Roma, attesa questa sera dalla sfida decisiva contro il Frosinone. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello stadio ‘Renato Dall’Ara’, arbitrata da Fabio Maresca.

Bologna-Empoli, probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma domenica 1 ottobre alle 12.30, Bologna-Empoli sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Ecco le probabili formazioni della partita:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler, Orsolini; Ferguson, Ndoye, Zirkzee. All. Motta

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cancellieri. All. Andreazzoli

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 18 punti, Milan* 18, Napoli 14*, Juventus 13, Atalanta 12, Fiorentina 11, Lecce 11*, Frosinone 9, Sassuolo 9, Torino 8, Genoa 7, Lazio* 7, Bologna 7, Verona 7, Monza 6, Roma 5, Salernitana* 3, Udinese 3, Empoli 3, Cagliari 2.

*una partita in più