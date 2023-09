Probabili formazioni Milan-Lazio: conferma per Adli, tornano i titolari

Le formazioni di Milan-Lazio, valevole per la settima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli e Maurizio Sarri

Il Milan di Stefano Pioli torna in campo dopo il successo contro il Cagliari. Il tecnico rossonero è pronto ad affidarsi nuovamente ai titolari, con Rafa Leao, Olivier Giroud e Mike Maignan che tornano dal primo minuto.

La notizia più importante è certamente la conferma di Yacine Adli in mezzo al campo. Il francese ha fatto bene, ma adesso è chiamato a superare un’altra prova ancora più difficile. Le mezzali vicino a lui saranno Tiijani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek. Il tridente di attacco con il dieci portoghese e il nove francese, invece, verrà completato da Christian Pulisic. Si cambia ancora anche in difesa, dove è sempre più probabile un turno di riposo per Thiaw, con Kjaer dal primo minuto con Tomori. Sugli esterni spazio a Calabria e Theo Hernandez.

Per quanto riguarda la Lazio, Sarri si affiderà ai titolarissimi, con il recuperato Romagnoli in campo dal primo minuto. L’ex giocherà con una mascherina a proteggere il naso. Al suo fianco, come di consueto, Casale. A centrocampo Vecino e Luis Alberto sono sicuri del posto. Rovella, Kamada e Cataldi si giocano l’altra maglia. In avanti non si tocca Immobile, con ai suoi fianchi Felipe Anderson e Zaccagni.

Le formazioni di Milan-Lazio

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Serie A, Milan-Lazio: dove vederla in tv

Milan-Lazio, gara valida per la settima giornata di Serie A, è in programma sabato 30 settembre alle ore 18.00 a San Siro. Il match tra i rossoneri e i biancocelesti sarà visibile in diretta televisiva e in streaming su Dazn.

Il calendario di Milan e Lazio

Ancora due trasferte prima di dare spazio alle nazionali per il Milan, che dopo la sfida di San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri, volerà a Dortmund per sfidare il Borussia, per il secondo turno di Champions League. Poi ci sarà il Genoa di Gilardino allo stadio Marassi.

Anche per i biancocelesti trasferta europea, contro il Celtic, mercoledì alle ore 21.00. Poi, domenica alle ore 15.00 la partita contro l’Atalanta.