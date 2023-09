Morata in Serie A, scelto il nuovo club: dispetto alla Juve

L’attaccante spagnolo ha avuto un grande inizio di stagione con la maglia dell’Atletico Madrid

Sebbene in estate il suo nome sia stato accostato a mezza Serie A, alla fine Alvaro Morata si è ritagliato uno spazio davvero importante anche all’Atletico Madrid. La doppietta siglata dal centravanti spagnolo nel derby madrileno contro il Real nel penultimo turno di Liga, ha certificato la maturità definitiva di un calciatore troppo spesso sottovalutato nel corso della sua carriera.

Dopo aver trattenuto l’attaccante in estate, Simeone si è affidato totalmente alle qualità dello spagnolo che ha ripagato la fiducia del tecnico argentino sino a questo momento a suon di gol pesanti. Una permanenza per niente scontata, per via di qualche malumore e di un’annata non troppo brillante lasciata alle spalle. Ma soprattutto anche di fronte all’interesse piovuto in estate nei suoi confronti da diversi top club del campionato italiano.

In primis, a tentare di facilitare il suo ritorno in Serie A erano stati Milan e Roma. I due club, prima di fare scelte diverse per i rispettivi reparti avanzati, avevano seriamente valutato l’ingaggio di Alvaro Morata. Oltre alla solita Juve, che ha già accolto lo spagnolo in due diversi momenti della sua carriera, un pensierino lo aveva fatto anche l‘Inter dopo l’improvviso stop alla trattativa con il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku a causa del gran rifiuto del belga.

Calciomercato Inter, scelto Morata a gennaio

Proprio i nerazzurri, in piena emergenza in attacco per il duro infortunio muscolare di Marko Arnautovic, potrebbero decidere di intervenire sul mercato il prossimo gennaio.

Qualora i problemi in termini di rotazioni accusati in questo avvio di stagione dovessero protrarsi anche nei prossimi mesi, l’Inter a sorpresa potrebbe scegliere di accogliere un nuovo innesto. Tra le possibili opportunità che potrebbero presentarsi proprio in occasione del mercato di riparazione, nel sondaggio lanciato quest’oggi da Calciomercato.it il più votato su Telegram è stato proprio Alvaro Morata con il 37%. Alle spalle dello spagnolo, poi, l’italo-argentino Mateo Retegui con il 24%. Ultimo posto per Boulaye Dia al 18% dietro Moise Kean con il 21%.