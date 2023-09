Milan-Lazio, Sarri cambia tanto: esordio da titolare attesissimo

Le ultime sulla formazione della Lazio di Sarri a ridosso del big match del Meazza contro il Milan di Pioli

Sarri stravolge la formazione per cogliere “l’opportunità” Milan. Dopo il 2-0 al Torino, la Lazio si presenta a ‘San Siro’ con qualche sorpresa di formazione e un esordio attesissimo.

Per la prima volta in questa stagione infatti Ciro Immobile non giocherà dal primo minuto e ci sarà l’esordio da titolare di Valentin Castellanos, tanto invocato dal presidente Lotito così come dai tifosi. Nessuna bocciatura per il capitano, ma una rotazione più che dovuta e necessaria in un momento del genere, con il Celtic alle porte.

Dopo la frattura composta delle ossa nasali Romagnoli scenderà in campo con una mascherina in carbonio a protezione. Al suo fianco Casale in vantaggio su Patric.

Un po’ di rotazione, con Vecino e Cataldi in panchina dopo l’ottima partita di mercoledì sera. Sarri è pronto a concedere spazio a Rovella e Guendouzi, che in queste settimane hanno giocato decisamente meno. Kamada invece va verso l’ennesima panchina.

Sugli esterni Marusic e Hysaj dovrebbero prendersi il posto dal primo minuto, con Felipe Anderson e soprattutto Zaccagni (che non è al top come Romagnoli e Immobile) chiamati agli straordinari.