Marotta ci pensa: Salernitana-Inter potrebbe avere un osservato speciale

Stasera l’Inter di Simone Inzaghi affronterà la Salernitana di Paulo Sousa in occasione della settima giornata del campionato italiano di Serie A: le ultimissime notizie sui nerazzurri

Mancano sempre meno ore alla sfida dell’Inter di Simone Inzaghi che, stasera alle ore 20.45, affronterà la Salernitana di Paulo Sousa in occasione della settima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri devono riscattarsi dopo il ko interno con il Sassuolo di Mimmo Berardi e, per farlo, dovranno spuntarla contro una squadra che un disperato bisogno di punti come quella campana, in profonda crisi decisamente in controtendenza rispetto al termine della scorsa annata. La sfida dell’Arechi potrebbe portarsi in dote anche qualche riflessione in sede di calciomercato per l’Inter di Beppe Marotta che, sicuramente, osserverà con attenzione diversi calciatori, uno su tutti potrebbe essere Flavius Daniliuc, difensore centrale della Salernitana, giovanissimo e fra i migliori prospetti in quel ruolo del campionato italiano di Serie A. Il calciatore austriaco, titolare fisso della Salernitana, sta vivendo un inizio di stagione altalenante, ma anche lo scorso anno ha dimostrato di avere nella sua faretra diverse armi importanti.

Daniliuc potenziale obiettivo dell’Inter: andiamo a scoprire il difensore centrale della Salernitana

Flavius Daniliuc è un classe 2001 ed è in rampa di lancio nell’undici titolare della Salernitana di Paulo Sousa. In questa stagione, finora, il giocatore austriaco ha collezionato soltanto due gettoni nel campionato italiano di Serie A. Stasera Daniliuc potrebbe scendere in campo dal primo minuto e sarebbe un test decisamente importante contro una squadra del calibro dell’Inter di Simone Inzaghi.

Il nativo di Vienna è un difensore centrale naturale, ma può agire anche sulla fascia destra ricoprendo quel ruolo di braccetto di destra tanto ambito nelle difese a tre come quella dell’ex allenatore della Lazio ed attualmente alla guida dell’Inter. La valutazione è di circa 10 milioni di euro, ma molto dipenderà dal rendimento futuro di Daniliuc e dalle esigenze prossime dei nerazzurri.