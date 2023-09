Inzaghi svela: “Ecco perché l’ho cambiato”. Poi la ‘carezza’ a Lautaro Martinez

Le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di DAZN nel post partita di Salernitana-Inter. Ecco quanto riferito dal tecnico nerazzurro

Grazie ad un super Lautaro Martinez, l’Inter stende la Salernitana e raccoglie tre punti di nevralgica importanza per il suo cammino in testa alla classifica in coabitazione con il Milan. Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico nerazzurro ha toccato diversi argomenti:

“Tutti i miei attaccanti stanno lavorando benissimo. Abbiamo perso Arnautovic per un po’ di tempo, dovremo andare avanti con gli altri tre. Il cambio di Sanchez? Entrambi stavano facendo bene entrambi; ho scelto la fisicità di Thuram ma Sanchez ha fatto un ottimo lavoro e deve continuare così.

LA CHAMPIONS VI HA DATO QUALCOSA? – Il percorso Champions mentalmente ci ha dato tanto, ma dal tredici luglio i ragazzi lavorano molto bene sui nostri principi. Obiettivamente stiamo giocando tanto, abbiamo bisogno dell’apporto di tutto, arrivano trasferte e in pochi giorni bisogna preparare la sfida contro il Benfica.

ASLLANI – Sta lavorando molto bene, deve continuare in questo modo, è un giocatore che abbiamo acquistato e sta crescendo. Giocare all’Inter non è come giocare all’Empoli: ha fatto molto bene e stasera ci ha dato una grandissima mano.

COME SI FA A TENERE FUORI LAUTARO? Come stanno fuori tutti gli altri. è un ragazzo che non molla mai, è stata brava la squadra a portargli ottimi palloni. Cosa ha aggiunto Lautaro? Devo essere sincero, nei primi due anni ha sempre fatto benissimo, giocando tanto. Anche nei primi due anni ha sempre lavorato bene, ora ha messo tantissima esperienza, è campione del Mondo e capitano dell’Inter. Record di 36 gol? Quello è l’augurio, è partito benissimo. Quello che sarà lo vedremo partita dopo partita. Stasera il primo tempo non è stato facilissimo.