Il suo 2023 è già finito: operazione al ginocchio e 4 mesi di stop

Operazione al ginocchio dopo la lesione al legamento crociato del ginocchio: 2023 terminato anzitempo, in campo nuovamente a febbraio

La Fiorentina perderà per i prossimi mesi Dodo, dopo il brutto infortunio al ginocchio destro rimediato dal terzino brasiliano nella sfida contro l’Udinese.

L’ex Shakhtar era stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena sette minuti: per lui si temeva uno stop lunghissimo e addirittura la paura di aver già terminato la sua stagione. I tempi di recupero del giocatore saranno un po’ meno lunghi però rispetto al previsto dopo l’intervento in artroscopia effettuato venerdì a Roma. Dai 6-7 mesi ipotizzati all’inizio, Dodo potrà rientrare invece sul terreno Din gioco entro quattro mesi. Finito comunque ormai il suo 2023, con il 24enne esterno viola che dovrebbe tornare disponibile per Italiano tra fine gennaio e inizio febbraio.

Dodo è stato operato ieri dal Professor Mariani a Villa Stuart per la ricostruzione del legamento crociato anteriore.

“L’atleta, grazie ai protocolli accelerati della Casa di Cura Villa Stuart, Centro Medico di Eccellenza Fifa & Fims, ha potuto cominciare la fisioterapia il giorno dopo l’intervento. Sarà riconsegnato all’allenatore della squadra a 90 giorni con l’obiettivo di rientrare in campo a 4 mesi”, la nota diffusa dalla clinica romana sulle condizioni e il rientro in campo del calciatore. Comunque una grave perdita per lo scacchiere di Italiano, che per la sostituzione di Dodo nell’ultima gara con il Frosinone ha spostato Parisi sulla corsia destra. L’altra alternativa resta il baby Kayode per il tecnico siciliano. Il Dg gigliato Barone, invece, ha escluso possibili interventi sul mercato degli svincolati per ovviare alla prolungata assenza di Dodo.