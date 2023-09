DIRETTA Serie A, Milan-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Secondo importante match del sabato, valido per la settima giornata del campionato di Serie A, tra il Milan e la Lazio

Dopo la sfida tra il Lecce e i campioni d’Italia in carica del Napoli, scendono in campo per la settimana giornata del campionato di Serie A il Milan e la Lazio.

Due squadre che vivono momenti diametralmente opposti. I rossoneri, guidati in panchina da Stefano Pioli, ex della partita, arrivano dalla vittoria ottenuta sul campo del Cagliari e, grazie anche alla sconfitta dei cugini dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Sassuolo, hanno raggiunto la vetta della classifica. Di contro, i biancocelesti di Maurizio Sarri hanno sì battuto il Torino di Ivan Juric nel turno precedente, ma sono lontani già otto punti dalla vetta della graduatoria, occupata proprio dal duo meneghino, e hanno faticato non poco in queste prime sei giornate, vittoria sul Napoli a parte. Calciomercato.it vi offre la cronaca dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-LAZIO

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Inter 15 punti, Milan 15, Napoli 14*, Juventus 13, Atalanta 12, Fiorentina 11, Lecce 11*, Frosinone 9, Sassuolo 9, Torino 8, Genoa 7, Lazio 7, Bologna 7, Verona 7, Monza 6, Roma 5, Salernitana 3, Udinese 3, Empoli 3, Cagliari 2

*una partita in più