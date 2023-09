DIRETTA Serie A, Lecce-Napoli | Segui la cronaca LIVE

Si apre il sabato della settima giornata del campionato di Serie A con l’interessante sfida tra il Lecce e il Napoli

Con la partita tra il Lecce e il Napoli, si apre il lungo sabato della settima giornata del campionato di Serie A. Un confronto che si preannuncia decisamente intrigante.

I padroni di casa, guidati in panchina da Roberto D’Aversa, sono reduci dalla prima sconfitta patita in campionato sul campo della Juventus di Massimiliano Allegri: decisiva la rete di Arek Milik. Di contro, dopo il caos Osimhen, i campioni d’Italia in carica di Rudi Garcia, hanno strapazzato l’Udinese tra le mura amiche, 4-1 il risultato finale, grazie anche alla rete del bomber nigeriano. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 11 punti, ad un solo punto dall’Atalanta che occupa il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-NAPOLI

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Milan 15 punti; Juventus 13; Atalanta 12; Napoli, Lecce e Fiorentina 11; Frosinone e Sassuolo 9; Torino 8; Genoa, Lazio, Bologna e Verona 7; Monza 6; Roma 5; Salernitana, Udinese ed Empoli 3; Cagliari 2