Che fine ha fatto Christian Panucci? Dopo l’avventura con l’Albania ecco cosa fa oggi

Christian Panucci che cosa fa oggi? Tutto quello che devi sapere su di lui, dopo l’esperienza con l’Albania.

L’ex difensore Christian Panucci è stato un giocatore di indubbio spessore tecnico e che a lungo si è reso protagonista sia nelle squadre di club dove ha militato, sia nella nazionale italiana, con cui ha giocato quasi 60 partite nella prima squadra – oltre alle presenze con le varie Under. Con 34 gol segnati in Serie A fa parte della lista dei difensori con più realizzazioni nella storia del massimo torneo nazionale di calcio. Un record di tutto rispetto per lui.

Durante la fase dell’agonismo, il savonese Panucci, classe 1973, ha militato in alcuni dei club più prestigiosi a livello europeo. Tra essi da menzionare sicuramente il Real Madrid, il Milan, l’Inter, il Chelsea, la Roma. Chiuse la carriera al Parma nel 2010, ma poco tempo dopo iniziò quella in veste di mister – nel 2012.

L’ultimo suo incarico come allenatore è stato su una panchina di una nazionale europea, tuttavia in seguito di lui si sono perse le tracce. Che fine ha fatto Christian Panucci? E’ sempre allenatore in qualche club o ha cambiato vita? E’ in procinto di firmare per qualche nuova squadra oppure no? La scheda che segue, lo chiarirà evidenziando com’è andata la sua ultima avventura in panchina e indicando cosa fa oggi. I dettagli.

Christian Panucci, l’avventura con la nazionale albanese tra il 2017 e il 2019

Panucci è stato un difensore carismatico e con molto carattere. Veniva impiegato soprattutto in veste di terzino destro, ruolo che gli era assai congeniale e che lo ha visto tra i migliori della sua epoca. All’occorrenza però Panucci non disdegnava di occupare la fascia sinistra del campo, sempre nel ruolo di terzino o anche di svolgere il ruolo di centrale di difesa. In ogni caso, sempre con la grinta che lo contraddistingueva e che lo portò in seguito ad avvicinarsi al ruolo di allenatore, dopo aver appeso le scarpette al fatidico chiodo.

In particolare la sua ultima esperienza in veste di mister è stata alla guida della nazionale dell’Albania. Era la seconda avventura per lui in una selezione nazionale, ma non in veste di giocatore convocato: nel 2012 entrò infatti a far parte dello staff di Fabio Capello, che all’epoca rivestiva il ruolo di Ct della nazionale russa. Seguirono poi due esperienze in Serie B, con Livorno e Ternana, che si conclusero entrambe anzitempo a causa dell’esonero.

In particolare, Panucci è stato allenatore dell’Albania tra il luglio 2017 e il marzo 2019. In questo periodo il Ct disputò 19 partite con un ruolino di marcia composto da 4 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. Una gestione nel complesso non troppo positiva e che ebbe l’epilogo con la sconfitta per 0 a 2 subita da parte della Turchia, nella prima gara valida per le qualificazioni al Campionato europeo di calcio 2020. Panucci giunse sulla panchina delle Aquile Rosse prendendo il posto del dimissionario di un altro allenatore italiano, Gianni De Biasi.

Cosa fa oggi Christian Panucci?

L’ex atleta è sempre stato piuttosto riservato, oltre che ricco di temperamento dentro e fuori dal campo. Di lui e della sua vita privata non si sa moltissimo: in un’intervista rilasciata a Libero, il savonese ha raccontato che pur non avendo oggi un contratto come allenatore, non si annoia nel tempo libero. Segue l’arte contemporanea, pratica molta attività fisica, si tiene in forma, gioca a padel e a golf e ha mantenuto contatti con diversi ex colleghi quali ad esempio Guardiola e Ferrer con cui si rivede, quando possibile, nei viaggi in Spagna, paese in cui visse ai tempi dell’esperienza nel Real.

Di Panucci non sono mancate invece le notizie di ambito sentimentale, e per un calciatore non è una cosa di certo rara. La relazione con l’attrice spagnola Isabel Ruiz, poi quella con Rosaria Cannavò di Sky Meteo 24, poi ancora quella con Samanta Togni, conosciuta nel 2017 sulla pista di Ballando con le Stelle hanno alimentato i pettegolezzi tipici delle riviste di gossip.

Ai giornalisti Panucci ha ammesso di essere una persona solitaria: a Roma vive con il figlio e frequenta alcuni amici. Ma il calcio gli è rimasto nel sangue, oggi come ieri: infatti vede molte partite e segue allenamenti da vicino.