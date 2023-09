Adli promosso e sostituito: la reazione di San Siro

Il centrocampista francese ha lasciato il campo al 70esimo, facendo spazio a Tommaso Pobega. Ecco il suo Milan-Lazio

Più di un’ora di gioco per Yacine Adli. Il centrocampista francese, dopo più di un anno trascorso in panchina, ha giocato titolare per due gare di fila dal primo minuto.

L’ex centrocampista del Bordeaux, schierato ancora una volta come vertice basso, ha superato la prova Lazio a pieni voti, così come era successo a Cagliari. Adli ha mostrato qualche geometrie in meno rispetto alla sfida contro i sardi, ma gli uomini di Maurizio Sarri gli hanno dato poco tempo per ragionare. L’esame Lazio, però, come detto, è superato grazie alla sua personalità e caparbietà. E’ stato aggressivo, recuperando diversi palloni importanti.

La prova di Adli è così stata apprezzata da San Siro, che lo ha accompagnato fuori dal campo con una vera e propria ovazione, con diversi tifosi che si sono alzati dai propri seggiolini per applaudirlo.

Milan, Adli verso l’esordio in Champions League

Il Milan nel frattempo, come raccontato, ha perso un altro centrocampista Ruben Loftus-Cheek, per un guaio muscolare.

Le sue condizioni saranno da valutate nelle prossime ore, ma è difficile immaginare che l’inglese giochi contro il Borussia Dortmund. E’ molto probabile, così, che Stefano Pioli decida di affidarsi ancora una volta ad Adli nel ruolo di regista, con Musah e Reijnders mezzali. L’americano, alternativa al francese al centro, ha giocato una grande partita contro la Lazio e difficilmente verrà spostato.