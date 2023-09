Tomori, statistiche e voti Fantacalcio della colonna difensiva del Milan

Tomori è il giocatore fondamentale della difesa rossonera; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrale del Milan

Una squadra cambiata molto nell’ultima sessione estiva di mercato ma che ha anche pilastri fondamentali; tra questi troviamo, senza ombra di dubbio, Tomori. Il difensore è un punto fermo del Milan ed è un giocatore a cui difficilmente Pioli può rinunciare.

L’inglese, infatti, è abile dal punto di vista aereo, forte nell’uno contro uno, nell’anticipo e nella lettura dell’azione. Un’altra sua caratteristica è la velocità grazie alla quale riesce ad affrontare il diretto avversario in campo aperto. La difesa rossonera non può fare a meno di un giocatore come Tomori e la sua assenza nel derby lo dimostra pienamente.

Come ha giocato Tomori nell’ultima partita: Cagliari Milan

L’ultima sfida di campionato ha visto il Milan giocare in casa del Cagliari con l’obiettivo di vincere per tenere il passo dell’Inter. Le cose sono andate decisamente meglio del previsto con i rossoneri che hanno vinto la partita agganciando i nerazzurri in testa alla classifica visto la sconfitta dei ragazzi di Inzaghi con il Sassuolo.

Tra i protagonisti del match non possiamo non andare a citare Tomori che, oltre al ruolo di difensore, si è reso protagonista anche del momentaneo due a uno. Rete grazie alla quale i rossoneri hanno ribaltato il match; un gol importante anche dal punto di vista psicologico perché arrivato nel finale del primo tempo.

Fantacalcio: i voti di Tomori

Difensore indispensabile per il sistema di gioco rossonero; anche a livello fantacalcistico parliamo di un giocatore che può andare a regalare immense soddisfazioni non solo per le sue qualità di marcatore ma anche per la possibilità, come successo in casa del Cagliari, di trovare la via della rete.

L’esordio contro il Bologna ha portato una sufficienza piena per Tomori; mezzo punto in più, invece, dopo la partita casalinga contro il Torino. L’unica nota stonata del campionato del centrale inglese è stata la trasferta dell’Olimpico; due falli su Belotti, infatti, sono costati l’espulsione del difensore che di conseguenza ha dovuto saltare il derby per squalifica.

Contro il Verona è tornato titolare e ha dimostrato la sua importanza andando a prendere un sei e mezzo. La trasferta di Cagliari ha permesso a Tomori di trovare il primo gol in campionato; una rete che gli ha garantito, in pagella, un bel dieci.

Tomori come ha commentato su Instagram

Il difensore ha, proprio come tanti suoi colleghi, un profilo Instagram dove mette post di diverso genere; tra questi troviamo ovviamente quelli a tema calcistico. Anche dopo la partita vinta in casa del Cagliari, dove è stato decisivo con la rete del momentaneo due a uno, ha messo un post in relazione al match.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fikayo Tomori (@fikayotomori)

Tomori nella probabile formazione di Milan Lazio

La prossima partita di campionato mette di fronte Milan e Lazio; i rossoneri, dopo il successo in casa del Cagliari, cercano continuità di risultati contro una squadra reduce dalla vittoria contro il Torino. Giocando ogni tre giorni non sarà semplice tenere un ritmo altissimo ma Pioli può contare su una rosa profonda e con alternative di qualità

Uno dei protagonisti della partita sarà, senza ombra di dubbio, Tomori; il difensore, uno degli elementi più importanti della retroguardia rossonera, avrà il compito di marcare Immobile. Fermare il centravanti azzurro non sarà per nulla semplice ma il classe 1997 ha le qualità per andare a fare una grande partita sull’attaccante della nazionale.

Andiamo ora a vedere la probabile formazione del Milan con la presenza, dal primo minuto, del centrale inglese. Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Leao, Giroud, Pulisic

Tomori nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Delle sei partite disputate dal Milan, il centrale inglese ne ha giocate cinque e forse non è un caso che l’unica sconfitta dei rossoneri sia arrivato quando il classe 1997 era assente per squalifica. Il difensore è, senza ombra di dubbio, fondamentale per la squadra di Pioli. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate di Tomori fino a questo momento.

Gol: uno

Assist: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: una

Fanta media: 6.7

Tomori, colonna difensiva rossonera: impossibile farne a meno

Un giocatore assolutamente fondamentale per il Milan; Tomori è una colonna portante dei rossoneri e Pioli non può fare a meno di lui come dimostrato dal derby contro l’Inter; il centrale inglese, assente per squalifica, ha lasciato un vuoto decisamente importante nel sistema di gioco rossonero. I nerazzurri, soprattutto con la profondità di Thuram, hanno messo in grade difficoltà la retroguardia del Milan e un giocatore come Tomori, con la sua abilità nell’uno contro uno a campo aperto, avrebbe fatto molto comodo.

L’unica sconfitta in campionato del Milan, almeno fino a questo momento, è coincisa con l’assenza del classe 1997. Questo certifica l’importanza di un giocatore che, da quando è arrivato, si è preso sulle spalle la difesa dei rossoneri conquistando il cuore dei tifosi. Non solo Theo Hernandez e Leao; nella rosa di Pioli troviamo un altro giocatore imprescindibile, Tomori.