Stangata del giudice sportivo: 0-3 a tavolino e punti di penalizzazione

Giudice sportivo con la mano pesante dopo l’ultimo turno di campionato: deciso per lo 0-3 a tavolino, oltre a 2 punti di penalizzazione e lunga squalifica

Mano pesante del giudice sportivo che ha deciso di intervenire con una vera stangata dopo l’ultimo turno di campionato. Un turno che sarà ricordato a lungo viste le decisioni arrivate sulle gare.

Siamo nel campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 di Torino e le sanzioni riguardano ben tre partite: Barcanova-Rebaudengo, Chivasso-Settimo e Caselette-Rivoli. Gare che non si sono concluse o non si sono proprio disputate. Ecco quindi le decisioni del giudice sportivo con la sconfitta a tavolino per entrambe le squadre protagoniste del primo incontro.

Barcanova-Rebaudengo è stata, infatti, sospesa al 28′ del secondo tempo sul punteggio per 8-2 per i padroni di casa. La decisione dell’arbitro è dovuta ad una rissa scoppiata sul terreno di gioco, tra molti calciatori delle due squadre. Il direttore di gara, visto il fallito intervento anche dei dirigenti dei due club, non ha potuto far altro che fischiare in anticipo la fine del match.

Sempre riferito a questo incontro, il giudice sportivo ha anche squalificato per un totale di 19 giornate quattro calciatori: Giovanni Mereu (Barcanova), Yassin Noujoum (Barcanova) e Saad Chakir (Rebaudengo) per cinque giornate a testa, Nicolò Corda (Barcanova) per quattro giornate.

Torino, mano pesante del giudice sportivo: sconfitta a tavolino

Per quanto riguarda Chivasso-Settimo, invece, gli ospiti hanno vinto a tavolino (0-3) visto che i padroni di casa non si sono presentati sul campo da gioco all’orario prestabilito. Il Chivasso, che ha ricevuto un punto di penalizzazione, ha fatto presente di aver chiesto il rinvio dell’incontro per problemi di tesseramento, ma la richiesta non è stata accettata.

Sconfitta a tavolino e -1 in classifica anche per il Rivoli che non si è presentato sul campo del Caselette dove era in programma la partita valida per la prima giornata del Girone A. Il Rivoli ha rinunciato all’incontro, già posticipato a martedì pomeriggio, e si è vista comminare lo 0-3 a tavolino e il punto di penalizzazione, oltre ad una multa di 25 euro.