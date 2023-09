“Sospensione immediata”: Mancini finisce sotto accusa

La gomitata di Mancini fa discutere dopo la semplice ammonizione di Orsato e c’è chi arriva a chiedere l’intervento della Prova tv

Periodo complicato per la Roma, pesantemente sconfitta contro il Genoa nella gara che ha chiuso il programma della sesta giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale i giallorossi sono stati schiantati 4-1 dalla formazione di Gilardino, ampliando una crisi che va avanti dalla prima giornata di campionato.

Appena cinque i punti conquistati con la vittoria roboante contro l’Empoli che sembrava aver messo fine alle difficoltà giallorosso. Quelle che si sono presentate nuovamente a Marassi con Dybala e compagni che hanno fatto fatica a tenere testa ai rossoblù e sono stati alla fine sconfitti.

In campo non sono mancate le polemiche, anche verso il direttore di gara Orsato. In particolare, molto criticato è stato un intervento di Gianluca Mancini su Kutlu. Il calciatore del Genoa era riuscito a superare i difensore romanista con un tunnel, ma è stato fermato in modo duro.

Una volta vistosi superato, infatti, Mancini ha alzato il braccio, andando a colpire sul volto l’avversario con il gomito. Un intervento visto da Orsato che però si limita ad ammonire il calciatore.

Polemiche per la gomitata di Mancini: “Da prova tv”

Una decisione che, unita alla scelta di lasciare non sanzionato un successivo intervento dello stesso Mancini, ha sollevato non poche polemiche anche sui social.

Polemiche che stano continuando anche oggi. Così c’è chi su Twitter parla di “vergogna per il calcio italiano” e definisce “assurdo che per l’ennesima volta nn siano stati presi provvedimenti nei suoi confronti”. In tanti invocano la prova tv ed altri una sospensione immediata di Mancini: “Da sospendere, non può continuare a fare questi falli”.

Ecco alcuni tweet sull’argomento:

Mancini non è un giocatore di calcio. Il suo ruolo è quello di provocare e picchiare. — Elio (@Elio37214711895) September 29, 2023

Sul primo giallo di Mancini poteva starci il rosso se richiamato dal var in quanto era una gomitata nettamente volontaria, al minuto 49 ha fermato un’altra ripartenza NETTA allargando il braccio, li se fischiava fallo arrivava il secondo giallo, quindi non ha fischiato — La (@sheiswonderland) September 29, 2023

Mancini è roba da codice penale — Claudio_billy (@Napoli1926mio) September 29, 2023

Uno dei giocatori più scarsi della serie A che vive di rendita nella squadra che per antonomasia, fa del contatto fisico il suo must. Gianluca Mancini se fosse vissuto nell'epoca di Stam e Montero, sarebbe diventato concime.@AIA_it il VAR dormiva?pic.twitter.com/iOvOHk1dcq — Matteo Sorrentino ✍️ (@MatteoSorrenti) September 29, 2023

Nessuno ha parlato della mancata espulsione di Mancini, già ammonito, per la gomitata a fermare la ripartenza genoana? Di solito siamo così attenti agli errori degli arbitri. — . (@gizzo97) September 29, 2023

Chiedo: ma la prova tv non si usa più?! Magari personaggi come Nandes, Mancini e altri simpatici saltimbanchi prima di passare dal calcio alla wwe ci pensano su un attimo… — Isabel ~ Asha ♒ ❤️🖤 (@giubby85) September 29, 2023

Mancini da sospendere. Non può continuare a fare questi falli… — gigi (@gixmix66) September 29, 2023