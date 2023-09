Social media: la Juventus è la settima più seguita al mondo. Il primo club della Serie A

La nostra Serie A sta scoprendo sempre di più la forza e l’importanza dei social, nel bene e nel male. Il caos generato dal profilo TikTok del Napoli è un caso eclatante di quanto ormai pesino e incidano queste piattaforme

Il portale ‘Football Benchmark’ ha pubblicato un report contente dati interessanti circa la presenza dei top club all’interno delle principali piattaforme social. La Juventus è al settimo posto.

Nel 2023 è ormai chiaro che lo sport non può più stare senza social media. I profili e i diversi account delle società sono ormai il primo biglietto da visita e la cartina di tornasole dell’impatto che gli stessi club hanno. Valutare il numero di seguaci (followers), di interazioni e in generale di ingaggio (engagement) diventa fondamentale per comprendere nuove dinamiche che ormai vivono nel mondo del calcio.

È impensabile oggigiorno che una società sportiva di un campionato professionistico non disponga dei principali canali social, quali Facebook, Instagram, Twitter – oggi X – e TikTok, YouTube e Weibo.

Il portale ‘Football Benchmark’ ha pubblicato un report dettagliato inerente ai 20 club con maggiore presenza sui social, sia a livello di followers, sia a livello di engagement. E non mancano le sorprese. Dominano il panorama le due big spagnole Barcelona e Real Madrid, che all’avvento dell’era digitale hanno monopolizzato il calcio, mettendo in mostra campioni epocali come Messi e Ronaldo. C’è poi il Manchester United che nonostante anni difficili resta un brand riconosciuto ovunque, anche sui social. Poi i nuovi club, quelli dei petrol-dollari e dei magnati esteri, ecco dunque PSG, Chelsea e Manchester City. Ecco poi il primo club italiano: la Juventus.

Social media: Juventus al settimo posto mondiale dietro colossi come Real Madrid, Barcelona e big di Premier League

La Juventus è la prima a rappresentare l’Italia nei club con maggior presenza sui social, ma il calcio italiano è ben rappresentato: nei primi 20 ci sono anche Inter, Milan e Roma

Il brand nuovo del Paris Saint Germain ha scalato in fretta la classifica, sfruttando il forte seguito nel mondo arabo e il volano di campioni come Messi, Neymar, Mbappè e Ramos. Passati tutti da Parigi, che hanno elevato il club della ‘Ville lumière’ a icona mondiale, inserendosi tra i colossi spagnoli e i club della seguitissima Premier League.

Subito alle spalle di questo gruppetto, la Juventus, che negli anni dell’esplosione dei social media, anche attraverso le campagne europee, ha tenuto più in alto di tutti il nome dell’Italia in Europa. Con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, poi, l’esplosione definitiva. La società bianconera si ferma al settimo posto, con un totale di 147,1 milioni di followers tra tutte le piattaforme.

Interessante è la presenza di un club come l’Al-Nassr di Ronaldo, Manè, Brozovic e Laporte. La Presenza nei top 20 club della società della Saudi Pro League sancisce, qualora ce ne fosse ancora bisogno, l’ingresso definitivo dell’Arabia Saudita all’interno del calcio che conta. Anche sui social, dove stanno crescendo parecchio.