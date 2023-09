Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 29 settembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 29 settembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Milan guido io”, Adli regista che non ti aspetti. Inzaghi e Pioli: chi pesa di più. Il crollo di Mou: una Roma da incubo ne prende 4 dal Genoa, Josè mai così male. Qua la mano Osimhen. Berardi con Chiesa e Vlahovic: la Juve ci ritenta per gennaio.

“La Roma a terra”, così apre il Corriere dello Sport. Lo Special cade a Marassi: ora la classifica preoccupa. “Victor, nessuna offesa”: il Napoli prende posizione dopo il caso social. Il miracolo Di Francesco. Inter, ci prova Sanchez. Idea Abodi: per gli stadi c’è l’ipotesi commissario.

I titoli sul quotidiano Tuttosport: “Juve, Berardi colpo scudetto”. Sul -2 anche la firma del fantasista. E se a gennaio… Il Genoa umilia Mou. Monza, ecco il Papu! “Investcorp garanzia di una grande Inter”. Corsa, cross, fantasia: il Toro cerca la svolta. La FIGC vuole fare causa a Mancini.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 29 settembre 2023

Classica carrellata anche all’estero, con le ultime notizie provenienti in particolare da Francia e Spagna.

Tiene sempre banco il caso Negreira al Barcellona: “Y ahora cohecho”, titola in prima pagina il quotidiano AS. L’apertura in Francia de L’Equipe: “L’enfer des présidents”, continua la telenovela in casa Marsiglia dopo le mancate dimissioni del presidente Longoria.