Lesione UFFICIALE: il big salta Juventus-Torino

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale del club, è stata resa nota l’entità dell’infortunio accorso al titolarissimo. Non giocherà il derby

Archiviata la sesta giornata di campionato che ha comunque regalato spunti piuttosto interessanti, è già tempo di vigilia per alcune squadre di Serie A. Si prospetta un turno molto animato che dovrebbe contribuire a riscrivere con maggiore chiarezza le gerarchie di un torneo ancora piuttosto equilibrato.

Lunedì alle 18.30 è in programma Torino-Hellas Verona, appuntamento al quale i granata si presenteranno orfani di Alessandro Buongiorno. Costretto ad alzare bandiera bianca anzitempo nel corso della sfida contro la Lazio, il difensore granata si è sottoposto agli esami strumentali di rito. I test hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore. I tempi di recupero verranno valutati nel corso dei prossimi giorni. Si tratta comunque di una vera e propria tegola per Juric che, oltre a perdere il suo gioiello per la sfida contro gli scaligeri, dovrà molto probabilmente fare i conti con l’assenza di Buongiorno anche per la sfida contro la Juve. Derby che infatti è in programma il 7 ottobre alle ore 18. Ecco il comunicato ufficiale del Torino sulle condizioni di Buongiorno:

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto in data odierna Alessandro Buongiorno hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo lungo adduttore destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.”