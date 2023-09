Inzaghi ha finito i jolly: scudetto crocevia fondamentale per l’Inter

Il passo falso contro il Sassuolo ha riaperto vecchie ferite in casa Inter soprattutto in merito alla gestione tecnica di Simone Inzaghi: andiamo ad analizzare la situazione della Beneamata

L’Inter di Simone Inzaghi ha frenato la sua propulsione di vittorie nel campionato italiano di Serie A contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

I neroverdi, che arrivavano a San Siro dal trionfo interno contro la Juventus di Massimiliano Allegri, hanno regolato anche la Beneamata grazie alle reti messe a segno da Bajrami e Berardi. Una sconfitta per i nerazzurri molto simile a quelle che arrivavano in campionato la scorsa stagione con l’Inter che creava, ma non riusciva a concretizzare e gli avversari che, con poche occasioni, strappavano il bottino pieno ai ragazzi di Simone Inzaghi nei 90 minuti. Lo zero in classifica di mercoledì sera ha scoperto dei nervi sulla gestione dell’ex allenatore della Lazio che potrebbero essere molto molto importanti nei prossimi mesi. Se l’Inter anche quest’anno non dovesse riuscire a lottare per lo scudetto e a centrare l’obiettivo tricolore, la posizione di Inzaghi potrebbe anche finire in bilico. Ovviamente si tratta di scenari considerando anche il rinnovo ufficializzato appena qualche settimana fa.

Chi al posto di Inzaghi? Il casting del futuro dell’Inter

Nel caso in cui Simone Inzaghi dovesse lasciare l’Inter a seguito di una stagione senza obiettivi raggiunti, la Beneamata dovrebbe trovare un nuovo allenatore per un nuovo progetto tecnico da iniziare.

Al momento, chissà se anche nella prossima estate, è libero Antonio Conte e l’ipotesi di un ritorno del tecnico leccese è sempre stata un pallino soprattutto dei tifosi. In alternativa un’opzione potrebbe rispondere al nome di Thiago Motta. L’ex giocatore dell’Inter sembra aver raggiunto la giusta maturità per fare il salto di qualità in una panchina prestigiosa come quella della Beneamata.