Rabiot tradisce la Juve: questa volta lo prendono davvero

Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus il prossimo anno visto il contratto in scadenza: c’è già anche la destinazione

Terza in classifica, a due lunghezze dalla coppia di testa formata da Inter e Milan, la Juventus di Massimiliano Allegri, pur con qualche difficoltà di troppo, sta ottenendo risultati in linea con le aspettative di inizio stagione.

Una stagione iniziata potendo contare ancora su Adrien Rabiot. Appena un anno fa, di questi tempo, il centrocampista francese sembrava quasi essere il capro espiatorio preferito dei tifosi juventini. Qualsiasi passo falso della squadra lo vedeva sul banco degli imputati fin quando, nel giro di poche settimane, il destino dell’ex Paris Saint-Germain è stato completamente stravolto.

Allegri gli ha trovato la giusta collocazione tattica, Rabiot ha risposto con quella che può essere definitiva la miglior stagione della sua carriera, non soltanto dal punto di vista realizzativo. Proprio per questo, con il contratto in scadenza e le sirene provenienti dalle big d’Europa, il francese sembra essere destinato all’addio. Così non è stato, con il rinnovo – soltanto annuale – firmato con la Juventus. Ora però la situazione si ripete e questa volta l’addio potrebbe esserci davvero.

Calciomercato Juventus, tradimento Rabiot: ritorno di fiamma

A parlare del futuro lontano da Torino di Adrien Rabiot è ‘fichajes.net’, che riporta sotto i riflettori l’interesse del Manchester United per il francese.

Un interesse che si ripropone anche quest’anno, dopo i vari assalti falliti delle passate edizioni del calciomercato. I Red Devils sono attenti alla situazione di Rabiot e vorrebbero inserirlo nel proprio centrocampo, approfittando del contratto in scadenza.

L’ultima volta a frenare le mira dello United fu la richiesta d’ingaggio fatta dalla mamma-agente del calciatore, ma questa volta sembra che le cose possano andare in maniera diversa. Nei prossimi mesi potrebbe partire il nuovo assalto e questa volta la Juventus potrebbe essere realmente tradita da Rabiot, pronto ad accettare la sfida della Premier League, campionato che lo ha sempre affascinato.