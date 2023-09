Mourinho: “Il Genoa ha giocato 48 ore prima. Peggior partenza di sempre? Abbiamo fatto due finali”

La Roma perde 4-1 contro il Genoa. Al termine del match, ha parlato l’allenatore dei giallorossi Josè Mourinho ai microfoni di Dazn

Il portoghese non interagisce con lo studio, ma solo con l’invito di Dazn che gli pone le domande.

Mourimho, allenatore della Roma, parla dopo la sconfitta per 4-1 contro il Genoa: “Non ho molto da dire, chiedo scusa allo studio. Non ho neanche parlato con i giocatori. Abbiamo iniziato male, abbiamo avuto una reazione e abbiamo pareggiato”.

Aggiunge Mou: “Poi abbiamo subito l’infortunio di Diego Llorente e quindi il 2-1. Con Mancini che ha preso cartellino giallo abbiamo pensato che fosse giusto cambiarlo, abbiamo provato a cambiare le cose. Sentivamo che il pareggio poteva arrivare, avevamo la palla ma senza qualità. Loro si sono chiusi, ma dopo il 3-1 la gara è stat finita”.

Gol subiti? “Sono tanti. Non voglio dire molte cose, ma la gente parla degli errori di Ibanez, come gli episodi in qualche partita speciale che sono diventati iconici. Ma guardate quante partite abbiamo vinto senza Smalling. Se mancano giocatori manca solidità, ma non è corretto dire che se manca un giocatore manca tutta la solidità du squadra”.

“Il periodo è così ogni tiro in porta che subiamo è gol, è il momento che è così. La classifica? E’ il mio peggiore inizio di carriera, ma è anche la prima volta che la Roma fa due finali di fila”.

“Il Genoa ha giocato 48h prima di noi. Abbiamo giocatori con uno storico di infortuni muscolari. La rosa questa, con qualità e problemi. Non c’è tempo di piangere, ma fa male al cuore. Non è una cosa personale, ma mi sento male in generale per il mio rapporto col romanismo. La prossima partita vale 3 punti, ed è molto importante”.