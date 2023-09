Lazio, problemi in vista del Milan: si ferma il grande ex

La Lazio ieri sera ha vinto contro il Torino. La formazione di Sarri ha avuto la meglio su quella di Juric per 2-0, grazie alle reti di Vecino e Zaccagni

Una buona vittoria per la Lazio, che ora mette nel mirino l’insidiosa trasferta di Milano contro il Milan di Pioli. Non ci sono però buone nuove per Sarri. Cattive notizie in arrivo da Alessio Romagnoli.

Nonostante la vittoria, però, Maurizio Sarri non può dormire sonni tranquilli. A due giorni dal big match contro il Milan, brutte notizie proprio per un grande ex. Di fede biancoceleste e capitano dell’ultimo scudetto del Milan, si è fermato Alessio Romagnoli. Come comunicato dalla società capitolina:

“Gli esami hanno evidenziato una frattura composta delle ossa nasali causata da un trauma riportato durante la partita di ieri sera. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano presso il Lazio Lab”.

Lazio, si ferma Alessio Romagnoli: Maurizio Sarri in affanno in vista del Milan

La buona prestazione di ieri sera aveva soddisfatto l’allenatore toscano, che ha ammesso che aver trovato la rete ha permesso ai suoi di sciogliersi e giocare come sanno.

Una Lazio inizialmente contratta che, dopo aver stappato il match grazie all’uruguaiano Vecino, inizia a costruire calcio. In vista della sfida col Milan un buon segnale per Maurizio Sarri, che appare soddisfatto in conferenza. La Lazio crea gioco e trova il raddoppio con Zaccagni che si sblocca.

Tutto perfetto per i biancocelesti che però sabato 30 faranno visita al Milan, che arriva dalla bella vittoria di Cagliari. Proprio dove ha vinto, e dove sarebbe servito, Alessio Romagnoli. Fermato da ua frattura alle ossa nasali, il centrale difensivo è a serio rischio per la gara col Milan. La Lazio come comunicato ha già iniziato l’iter medico del caso, ma la partecipazione al big match resta a rischio.