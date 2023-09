Incontro e colpo da 30 milioni a gennaio: è la priorità di Allegri

Allegri cerca rinforzi nel mercato di gennaio per rinforzare la sua Juventus: c’è un nome in pole nella lista della spesa di Giuntoli e del tecnico bianconero

La Juventus torna in carreggiata grazie all’1-0 di misura inflitto al Lecce, accorciando il distacco dalla vetta della classifica grazie anche al tonfo della capolista Inter contro il Sassuolo.

Massimiliano Allegri sorride per il primo acuto stagionale di Milik che non ha fatto rimpiangere Vlahovic in attacco, con il centravanti serbo rimasto inizialmente in panchina. C’è abbondanza nel reparto offensivo considerando anche il rientro nei prossimi giorni di Kean, mentre qualche problema in più per l’allenatore bianconero è da registrare a centrocampo. Locatelli è troppo altalenante in regia, mentre Miretti ancora non convince quando viene impiegato dal primo minuto da Allegri. Fagioli e Rabiot sono i soli a dare sostanza e idee in mezzo, mentre Pogba è fermo ai box dopo la positività al testosterone in attesa delle controanalisi. Perciò, Allegri spingerebbe per un rinforzo a centrocampo nella sessione di gennaio e Giuntoli si è messo già al lavoro per accontentare il suo tecnico.

Calciomercato Juventus, obiettivo Hojbjerg a gennaio

La priorità quindi è un nuovo innesto per aumentare il livello della mediana bianconera e c’è un nome in pole nella lista della ‘Vecchia Signora’.

Alla dirigenza della Continassa piace il profilo di Hojbjerg, che in questo avvio di stagione sta giocando con il contagocce dopo l’arrivo sulla panchina del Tottenham di Postecoglou. Il nazionale danese è una riserva di lusso a Londra e ha aperto all’addio già a gennaio. La Juve – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – lavora per un’operazione in prestito con eventuale riscatto, mentre gli ‘Spurs’ gradirebbero l’obbligo a fine stagione fissato a circa 30 milioni di euro. Giuntoli nelle prossime ore potrebbe incrociare gli agenti di Hojbjerg, attesi a Torino per capire i margini di manovra per un possibile approdo sotto la mole del centrocampista classe ’95 già nel mercato invernale.