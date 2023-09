Fissato il prezzo di Barella: va via con lo sconto

Il centrocampista nerazzurro anche ieri sera non è sembrato al top della condizione fisica come in altre occasioni

Parlare di avvio deludente in questo inizio di stagione per Nicolò Barella, potrebbe essere fin troppo ingeneroso. Soprattutto perché, quando è stato chiamato in causa da Simone Inzaghi sino a questo momento, il centrocampista nerazzurro ha quasi sempre portato a casa la sufficienza.

Dall’ex Cagliari, però, è inevitabile aspettarsi sempre qualcosa in più rispetto al normale. Del resto stiamo parlando di uno dei migliori centrocampisti in circolazione da anni, non solo in Italia ma anche a livello europeo. Per cui, la versione standard mostrata sino a questo momento da Barella, non può bastare ad Inzaghi. Anche perché alle spalle del calciatore sardo c’è un Davide Frattesi che scalpita e che reclama più spazio rispetto a quello che gli è stato concesso sino ad ora.

Anche nel match di ieri sera perso dai nerazzurri a San Siro contro il Sassuolo, Barella non è stato certo tra i più positivi. Nonostante sia rimasto in campo per tutta la durata dell’incontro, il centrocampista non ha mostrato la solita brillantezza sia fisica che nelle scelte. Una prestazione che, sommata alla poca incisività di tanti compagni, ha condizionato il risultato finale causando la prima sconfitta ufficiale della stagione dell’Inter.

Calciomercato Inter, fissato il prezzo di Barella: 60 milioni

Dopo aver respinto l’assalto da oltre 70 milioni di euro della scorsa estate da parte del Newcastle per Barella, l’Inter ha designato difatti il centrocampista come uno dei perni centrali della formazione di Inzaghi.

Le prestazioni meno solide dell’ultimo periodo, però, potrebbero portare l’Inter ad una riflessione diversa qualora in futuro dovessero arrivare proposte difficili da respingere. Per questa ragione, nel sondaggio proposto quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai tifosi a quale prezzo oggi il club nerazzurro dovrebbe aprire all’addio del calciatore sardo.

E’ stata la valutazione da 60 milioni quella più votata per il cartellino di Nicolò Barella, scelta dal 40,4% degli utenti di Twitter. Per il 23,4% dei tifosi l’interista andrebbe invece blindato con un nuovo rinnovo di contratto. Al terzo posto con il 21,3% scelto il valore da 80 milioni, mentre ultimo posto 70 milioni con il 14,9%,