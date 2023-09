DIRETTA Serie A: Frosinone-Fiorentina 0-1, Monza-Bologna 0-0 | Sblocca Nico Gonzalez LIVE

Il giovedì della sesta giornata del campionato di Serie A si apre col doppio confronto tra Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna

Doppio confronto del giovedì pomeriggio, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, turno infrasettimanale, che vede di fronte Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna.

La squadra ciociara, guidata in panchina da Eusebio Di Francesco, è reduce dal pareggio ottenuto contro una diretta concorrente per la salvezza come la Salernitana di Paulo Sousa. Nei cinque incontri precedenti, i neopromossi hanno conquistato due vittorie, un pareggio e una sconfitta all’esordio. Di contro, i viola dell’allenatore Vincenzo Italiano, si presentano a questa sfida dopo la vittoria esterna, la seconda consecutiva, contro l’Udinese di Andrea Sottil e veleggiano a quota 10 punti in classifica, due in più dei rivali di giornata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-FIORENTINA

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez. All. Di Francesco

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Nzola. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Milan 15 punti, Juventus 13, Atalanta 12, Napoli e Lecce 11, Fiorentina* 10, Sassuolo 9, Frosinone* e Torino 8, Lazio ed Hellas Verona 7, Bologna* 6, Roma* e Monza* 5, Genoa* 4, Salernitana, Udinese ed Empoli 3, Cagliari 2

*Una gara in meno

L’altra sfida, come detto, vede fronteggiarsi il Monza e il Bologna. I padroni di casa, guidati in panchina da Raffaele Palladino, si presentano a questo appuntamento dopo l’importante, pareggio, il secondo consecutivo, ottenuto sul campo della Lazio di Maurizio Sarri nel turno precedente. I rossoblu dell’allenatore Thiago Motta sono anch’essi reduci dalla conquista di un punto, contro i campioni d’Italia in carica del Napoli di Rudi Garcia, e veleggiano a quota 6 punti in classifica, uno in più degli avversari di oggi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘U-Power Stadium’ di Monza.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-BOLOGNA

MONZA(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, A. Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Colpani; Colombo. All. Palladino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, El Azzouzi; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. Thiago Motta

