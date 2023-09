Chiesa a tutti i costi: lo strappano a gennaio alla Juventus

Federico Chiesa trascina la Juventus in campionato e non si placano i rumors di mercato sul suo conto: possibile assalto nella finestra invernale per il numero 7 bianconero

La Juventus si gode finalmente un Federico Chiesa in grande spolvero e trascinatore dei bianconeri in questo avvio di campionato.

Già quattro reti in sei partite per l’ex Fiorentina, che sembra aver ritrovato la gamba di un tempo dopo il grave infortunio ai legamenti di due anni fa. La scorsa stagione Chiesa aveva faticato parecchio a trovare continuità di rendimento, mentre adesso è tornato a fare la differenza in un nuovo ruolo. Le incomprensioni con Allegri sono alle spalle e il numero sette sta incidendo da seconda punta nel 3-5-2 del tecnico, malgrado qualche perplessità iniziale. Non solo col gemello Vlahovic, ma anche in coppia con Milik il classe ’97 è stato un fattore determinante per la Juve nell’ultimo match contro il Lecce, nel quale gli è mancato soltanto il gol. La Juve se lo coccola dopo le sirene estive che lo volevano lontano da Torino e pare intenzionata a blindarlo con un nuovo contratto.

Calciomercato Juventus, c’è Chiesa in copertina: dal rinnovo all’assalto del Manchester United

Anche per evitare che Chiesa la prossima estate vada a un solo anno dalla scadenza, visto l’accordo in essere fino al giugno 2025.

L’idea dei bianconeri è quella di prolungare l’accordo per un altro anno, conservando le cifre attuali che parlano di un ingaggio da 5 milioni all’anno. Per un adeguamento se ne discuterà eventualmente a fine campionato, mentre nelle prossime settimane potrebbe andare in scena il summit con il suo agente Ramadani e accelerare così per il prolungamento contrattuale. Anche per frenare i rumors di mercato, che vedono Chiesa sempre nei radar delle big europee. Come rilanciano da Oltremanica, il numero 7 resterebbe un obiettivo prioritario del Manchester United che è alla ricerca di un esterno d’attacco per rimpiazzare Sancho, quest’ultimo messo fuori rosa dal tecnico ten Hag. I ‘Red Devils’ vorrebbero provare l’assalto già a gennaio, anche se sarà impresa ardua strapparlo alla Juventus a metà stagione. Giuntoli e Allegri, inoltre, difficilmente accetterebbero offerte sotto i 60 milioni di euro per Chiesa.