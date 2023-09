Svolta nel 2024, clamorosa novità in casa Milan

Il 2024 può rappresentare l’anno della svolta in casa Milan: in arrivo per i rossoneri una clamorosa novità

Il derby contro l’Inter e l’esordio in Champions League contro il Newcastle sono stati gli unici passi falsi da parte del Milan in questo inizio di stagione. Passi falsi che invece non ha ancora avuto la Primavera di Ignazio Abate, che non solo è imbattuta in tutte le competizione, ma ha sempre vinto e convinto.

E guardando al futuro le cose sembrano promettere molto bene in casa rossonera. Non solo per la qualità della rosa a disposizione dell’ex terzino rossonero, al suo secondo anno alla guida della formazione giovanile, ma anche per l’arrivo di Vincenzo Vergine come nuovo responsabile del settore giovanile, arrivato dalla Roma, dove ha lavorato benissimo in questi anni. Tutte queste grandi manovre sembrano tra l’altro anticipare una mossa che si concretizzerà nel 2024.

Milan come Juve e Atalanta, presto la seconda squadra

‘Repubblica’ sottolinea infatti che dopo Juventus e Atalanta, anche il Milan si doterà di una seconda squadra. Una formazione under-23 che si iscriverà al campionato di Serie C.

La soluzione sarebbe applicabile soltanto nel caso in cui qualche società dovesse rinunciare all’iscrizione alla terza serie oppure in caso di allargamento degli organici. Tutto questo aprirebbe la strada ai rossoneri. Una possibilità dunque per far crescere ancora di più i giovani talenti che transitano dal settore giovanile rossonero. Un ulteriore volontà dunque da parte della proprietà guidata da Gerry Cardinale di accrescere ancora il mondo Milan visto che negli anni, già con Elliott, è stata lanciata la squadra femminile, mentre ora si cerca di realizzare un nuovo stadio.

Uno scenario, quello della seconda squadra, che potrebbe quindi essere possibile nel 2024. Ancora è tutto molto prematuro, anche per definire da chi sarà composto l’organico e quali giocatori della Primavera potranno fare il salto nell’under-23. Da capire anche chi potrà essere il tecnico della squadra: se la società vorrà promuovere Ignazio Abate e permettergli di fare esperienza in Serie C oppure se si valuterà un altro profilo, lasciando magari Abate ancora alla guida della Primavera per il terzo anno consecutivo.