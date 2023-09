Osimhen ribalta Juve e Roma: destinazione clamorosa

La formazione londinese monitora con attenzione gli ultimi sviluppi relativi alla situazione dell’attaccante

Il terremoto scoppiato in casa Napoli potrebbe portare a delle conseguenze non ipotizzabili fino a qualche settimana, con Osimhen che sembra avere già le valigie in mano nella prossima sessione di mercato.

Il Chelsea punta Victor Osimhen. La formazione di Pochettino, reduce da un avvio di campionato disastroso, deve assolutamente ritoccare il reparto offensivo per invertire la rotta. Nonostante i tantissimi milioni investiti infatti, il club di Boehly ha realizzato soltanto 5 gol nelle prime 6 partite di Premier League, riportando alla mente dei tifosi i fantasmi dell’ultima fallimentare stagione. Ecco perchè gli sviluppi del caso Osimhen, a rischio rottura con il Napoli dopo il diverbio con Garcia e i problemi relativi al tik tok pubblicato dai campani, sono osservati con particolare attenzione dal quartiere generale di Londra.

Secondo quanto evidenziato da Team Talk, l’attaccante nigeriano sarebbe finito di nuovo nel mirino del Chelsea, a caccia di un innesto importante con il quale rivitalizzare il reparto offensivo e sulle tracce anche di Abraham e Vlahovic, con Lukaku destinato ad un addio definitivo ai Blues. Per sopperire alla carenza di gol palesato in questo primo scorcio di stagione, i londinesi sarebbero pronti a sferrare un assalto convinto al numero 9 del Napoli, che intanto contro l’Udinese ha messo a segno un gol importante. Molto dipenderà dal modo con il quale evolverà la situazione rinnovo. Ad ogni modo il Napoli, dal canto suo, il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello a meno che non arrivi un’offerta proibitiva. Staremo a vedere cosa succederà.