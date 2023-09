Osimhen arriva in ritiro e snobba i compagni del Napoli – VIDEO

Un nuovo capitolo arricchisce la vicenda legata a Victor Osimhen, centravanti del Napoli al centro delle cronache: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

La serata di ieri, per molti tifosi del Napoli, verrà ricordata come sicuramente una delle più strane e convulse della società azzurra da qualche tempo a questa parte.

Con l’era Spalletti, i giorni degli ammutinamenti e delle liti sembravano ormai alle spalle, ma con l’addio del tecnico di Certaldo e l’arrivo in panchina di Rudi Garcia le cose sembrano cambiate. In questo caso però, nonostante l’episodio di Bologna, non è l’allenatore al centro delle discussioni bensì lo stesso Victor Osimhen che, attraverso il suo procuratore, ha mostrato tutto il suo fastidio e disagio nei confronti di un contenuto apparso sul profilo Tik Tok del Napoli. In molti, nella serata di ieri, pensavano fosse legato al video in merito al rigore fallito dal calciatore contro il Bologna, ma per alcuni non è così. Il contenuto incriminato sarebbe legato alla parola ‘Coconut’ presente in un altro video breve creato dai social azzurri. Un post che ha scatenato l’ira del calciatore e del suo entourage che ha addirittura, sul suo profilo personale, cancellato praticamente tutte le foto con la maglia del Napoli, il tutto a pochissimi mesi dal trionfo scudetto di maggio.

Napoli, un nuovo VIDEO di Osimhen fa aumentare i sospetti

E oggi, con un nuovo video che sta circolando sui social, il caso continua ad infittirsi. Nel contenuto pubblicato su Tik Tok e repostato da diversi personaggi popolari su Twitter si vede un Osimhen decisamente scuro in volto approdare all’hotel sede del ritiro del Napoli.

Al momento del suo ingresso, l’attaccante nigeriano saluta Santoro, team manager della squadra, ma bypassa totalmente il saluto dei compagni di squadra Demme e Zielinski, con il primo che gli aveva anche accennato un gesto di saluto, rimasto totalmente senza risposta da parte di Osimhen che ha tirato dritto verso l’albergo.