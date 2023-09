Inzaghi trema: assalto totale a Lautaro Martinez

Marotta e Inzaghi adesso tremano: il top club all’assalto di Lautaro Martinez. Stavolta fanno sul serio, l’indiscrezione

“Non prenderemo nessun giocatore svincolato per sostituire Arnautovic. Nessuna possibilità”. Lo ha annunciato Marotta nel pre-partita di Inter-Sassuolo.

La decisione del club nerazzurro è quella di proseguire con i tre attaccanti attualmente in rosa, Lautaro, Thuram e Sanchez, senza attingere dal mercato degli svincolati. Questa sera è arrivato il primo ko in campionato per la squadra di Inzaghi, ancora a secco sia Thuram che Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, tuttavia, è reduce da un ottimo avvio di stagione e nelle scorse settimane, tramite il suo agente, ha nuovamente giurato amore al club: “Lui è il capitano dell’Inter, è molto felice qui e il club ha un progetto sportivo molto buono. Stiamo parlando della possibilità che Lautaro possa diventare ancora più felice. Abbiamo tempo per parlare del futuro”. Le sirene di mercato, però, sono sempre accese.

Calciomercato Inter, Manchester United all-in su Lautaro: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il Manchester United ha individuato in Lautaro il suo attaccante del futuro.

Stando al portale spagnolo, i ‘Red Devils’ hanno deciso di puntare tutto sull’argentino. Tuttavia, la posizione del club è piuttosto chiara: Lautaro lascerà Milano solo di fronte ad un’offerta più che irrinunciabile, da oltre 100 milioni di euro. Ten Hag è avvisato.